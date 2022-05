Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly commenta i voli con Tom Cruise: "È un ottimo pilota"

Jennifer Connelly ha fatto i conti con la sua pausa di volare sul set di Top Gun: Maverick, che ha affrontato anche grazie all'aiuto e alle abilità di pilota del collega Tom Cruise.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in una scena

Jennifer Connelly confessa di non aver mai amato volare, ma durante le riprese di Top Gun: Maverick Tom Cruise l'ha portata con sé su un aereo della Seconda Guerra Mondiale.

"È stata un'esperienza straordinaria" ha detto l'attrice a Good Morning America. "Era un P-51, che è un aereo della Seconda Guerra Mondiale, ed è stato piuttosto incredibile. Stavamo volando, sfiorando la cima delle montagne e c'era un jet proprio fuori dalla nostra ala che ci stava riprendendo, quindi è stato un volo diverso da tutti i miei precedenti".

Quando le è stato chiesto se fosse nervosa all'idea di salire sull'aereo con Tom Cruise, ha risposto: "È un pilota così bravo ed è così meticoloso in tutto ciò che fa, quindi è stato un po' terapeutico per me. Non amo volare, ma fare quel tipo di volo con lui è stato divertente".

Tom Cruise: "MI hanno detto di smettere di sorridere così tanto durante i miei stunt"

Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume. Jennifer Connelly, che interpreta il suo interesse sentimentale, non conosceva Cruise prima delle riprese, ma loda l'esperienza comune sul set dichiarando:

"È un grande attore, quindi è semplicemente una gioia lavorare con lui".