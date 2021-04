Tom Cruise: "MI hanno detto di smettere di sorridere così tanto durante i miei stunt"

La felicità di Tom Cruise quando interpreta le sue acrobazie senza l'aiuto di stuntmen lo porta a sorridere un po' troppo in scena, come ha ammesso lui stesso.

Tom Cruise ha confessato di essere stato redarguito da vari registi per il suo vizio di sorridere troppo durante i suoi stunt. L'attore, che è solito cimentarsi in acrobazie e sequenze pericolose senza utilizzare controfigure, avrebbe un vizio che mette in allarme i registi, quello di sorridere troppo nei momenti ad alta tensione.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Gli spettatori sanno che Tom Cruise è in grado di cimentarsi in sorprendenti acrobazie che sfidano la morte. Ed è anche molto felice di farlo. L'attore ha scalato il Burj Khalifa, grattacielo di Dubai di oltre 800 metri, senza colpo ferire, ha trattenuto il respiro per sei minuti sott'acqua senza problemi, si è fratturato una caviglia mentre saltava tra gli edifici con un sorriso, è rotolato giù da una motocicletta in corsa a mezz'aria ed è rimasto appeso fuori da un elicottero. E questo è solo nei film della saga di Mission: Impossible.

"Sono un attore molto fisico, adoro interpretare queste scene. Studio, mi alleno e mi prendo molto tempo per capire tutto. Mi sono rotto molte ossa!" ha confessato Cruise, ospite al Graham Norton Show. "La prima volta che devi compiere qualsiasi acrobazia è snervante, ma è anche esilarante. Alcune volte, durante le riprese di uno stunt, mi è stato detto di smetterla di sorridere."

Tom Cruise ha inoltre spiegato di aver lavorato sette giorni a settimana per completare Mission: Impossible 7 e Top Gun: Maverick durante l'emergenza sanitaria:

"Hanno sospeso la lavorazione di Mission: Impossible 7 e ci hanno detto che non avremmo filmato per un altro anno, così ho dovuto organizzarmi. Abbiamo lavorato con governi, dottori e con la nostra crew per far funzionare tutto, non mi era ancora mai capitata una cosa simile."

Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7: data di uscita posticipata per i due film con Tom Cruise

Sfortunatamente, i fan di Tom Cruise dovranno attendere più a lungo del previsto prima di rivedere il divo in azione sul grande schermo. Paramount Pictures ha deciso di posticipare la data di uscita di Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7 ancora una volta: Mission: Impossible 7 è slittato al 27 maggio 2022, mentre Top Gun: Maverick uscirà il 19 novembre 2021.