Top Gun: Maverick e House of the Dragon sono i migliori prodotti del 2022 per Rotten Tomatoes

La stagione dei premi 2023 si arricchisce con l'assegnazione del Golden Tomato per il film e lo show televisivo meglio recensiti dell'anno, ovvero Top Gun: Maverick e House of the Dragon. L'aggregatore di recensioni online Rotten Tomatoes ha infatti svelato i vincitori della loro personale statuetta per i maggiori consensi ottenuti da prodotti audiovisivi, affiancandosi in maniera abbastanza analoga ai recentissimi Golden Globes. Il sequel con Tom Cruise si aggiudica il primato con un 96% di consensi, mentre lo spin-off de Il trono di spade si "accontenta" del suo 93%.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza di volo

Rotten Tomatoes ha assegnato ben 30 Golden Tomato per diverse categorie. Nella sezione film il vincitore assoluto è stato Top Gun: Maverick, che trionfa anche nella nicchia action-adventure, mentre in altri generi spiccano Glass Onion - Knives Out, Pinocchio e The Batman. Per le serie tv regna incontrastata House of the Dragon, anche premiata come categoria sci-fi/fantasy e nuove uscite, mentre in sezioni specifiche brillano Ms. Marvel, Better Call Saul e La leggenda di Vox Machina.

I vincitori dei Golden Tomatoes

Top Gun: Maverick era senza dubbio tra i favoriti per qualche tipo di premio cinematografico, visto l'esplosivo successo in termini di botteghino per il sequel al cult d'azione del 1986 con Cruise. Il film ha infatti incassato quasi un miliardo e mezzo di dollari, dominando la classifica dei maggiori incassi almeno fino all'uscita di Avatar - La via dell'acqua.

Anche per House of the Dragon, prequel dedicato alla Casa Targaryen de Il trono di spade, il successo era quasi assicurato, dopo un esordio seguitissimo lo scorso agosto e una lunga serie di nomination ai maggiori premi della stagione. Lo show si è anche aggiudicato il Golden Globe come miglior serie drama, oltre ad essersi già aggiudicata il rinnovo per una seconda stagione su HBO.