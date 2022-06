Top Gun: Maverick bandito in Cina per la bandiera di Taiwan sul giubbotto di Tom Cruise

Top Gun: Maverick è stato censurato in Cina per via della presenza della bandiera di Taiwan su un giubbotto indossato da Tom Cruise, i produttori sono intenzionati a smettere di compiacere i censori cinesi.

Top Gun: Maverick rischia di essere bandito in Cina dopo che i produttori hanno deciso di ripristinare la bandiera di Taiwan sul retro del giubbotto indossato da Tom Cruise nel blockbuster.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una scena del sequel

Nel classico originale del 1986, il tenente Pete 'Maverick' Mitchell indossa un giubbotto bomber in pelle con alcune toppe sul retro per commemorare i viaggi della corazzata di suo padre in Giappone e Taiwan dal 1963 al 1964. Ma quando il trailer dell'attesissimo sequel è stato diffuso nel 2019, le bandiere erano state rimosse poiché Hollywood continuava ad assecondare il mercato cinese.

Come svela il Dailymail, la decisione sarebbe stata influenzata dalla compagnia di produzione e distributore cinese Tencent Pictures, prte della produzione del film. le bandiere sono state rimpiazzare da simboli casuali per andare incontro alle richieste della Cina.

Ma quando Top Gun: Maverick è uscito nei cinema, i fan hanno scoperto che la bandiera taiwanese era di nuovo al suo posto, con una scena che la mostra in dettaglio. la scelta di ripristinare l'immagine iniziale è stata fatta dopo che la Tencent Pictures ha rinnegato la sua promessa di cofinanziare il film.

I fan cinesi sono rimasti colpiti dalla notizia, uno di loro ha commentato sui social media la notizia della mancata uscita: "Va bene, non prendere i nostri soldi. Guarderemo la versione piratata."

I produttori di Top Gun: Maverick non hanno commentato pubblicamente la scelta, accolta invece con grande entusiasmo durante le proiezioni a Taiwan, ma l'ex produttore Chris Fenton, autore di Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business, ha spiegato che altri clockbuster di Hollywood seguiranno l'esempio della pellicola con Tom Cruise:

"Hollywood sta facendo pressione. Il mercato non vale più il tentativo di compiacere i censori cinesi".

Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.