Top Gun: Maverick arriva in home video in due edizioni Steelbook 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD

Due edizioni in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, una delle quali in esclusiva su Amazon con un gadget in omaggio, ma anche 4K UHD + Blu-ray standard, DVD e Blu-ray e l'edizione a due dischi che unisce anche il primo Top Gun per l'uscita home video di Top Gun: Maverick, disponibile dal 31 ottobre.

Dopo aver conquistato i botteghini di ogni angolo della Terra, Top Gun: Maverick arriva finalmente anche in home video da oggi 31 ottobre. Il ritorno dell'affascinante Capitano Pete 'Maverick' Mitchell, interpretato dall'evergreen Tom Cruise, è disponibile per l'acquisto da oggi in due edizioni Steelbook 4K Ultra HD, di cui una in esclusiva su Amazon.it, 4K UHD + Blu-ray standard, DVD e Blu-ray. A queste si aggiunge la Top Gun - 2 film Collection, che comprende film originale del 1986 e sequel, in edizione 4K UHD + Blu-ray e DVD.

Edizioni disponibili di Top Gun: Maverick

TOP GUN: MAVERICK

Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray + Gadget IN ESCLUSIVA SU AMAZON.IT

Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray

4K Ultra HD + Blu-ray

DVD

Blu-ray

TOP GUN - 2 FILM COLLECTION

2 4K Ultra HD + 2 Blu-ray

2 DVD

I contenuti extra

Contenuti extra Edizione 4K Ultra HD

Cleared For Take Off - Assisti al più intenso programma di addestramento cinematografico, mentre il cast si prepara per le riprese sfidando la forza di gravità con un aereo da combattimento.

Breaking New Ground - Filming Top Gun: Maverick - Preparati a prendere il volo dietro le quinte con il cast e la troupe di Top Gun: Maverick in un viaggio per catturare le sequenze aeree più spettacolari di sempre!

A Love Letter To Aviation - Tom Cruise condivide la sua passione per l'Aviazione pilotando il suo aereo, un P-51 Mustang della Seconda Guerra Mondiale, l'aereo Top Gun di quell'epoca.

Forging The Darkstar - Spingendosi oltre i limiti di Mach-10, il futuro dell'aviazione viene svelato attraverso un impressionante velivolo sperimentale appositamente progettato per il film.

Masterclass with Tom Cruise - Cannes Film Festival - Tom Cruise parla della sua incredibile carriera in occasione del 75° Festival di Cannes.

"Hold My Hand" - Lady Gaga Music Video - Guarda il video musicale di Lady Gaga, performance di punta della colonna sonora di Top Gun: Maverick.

"I Ain't Worried" - OneRepublic Music Video - Guarda il video musicale della nuova canzone originale degli OneRepublic.

Top Gun: Maverick - Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray

La sinossi di Top Gun: Maverick

Il Tenente Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei.

Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume. Il cast del film vede a fianco della star Tom Cruise Miles Teller nel ruolo di Bradley, figlio di Goose, il migliore amico di Maverick morto nel film originale. Con luiJennifer Connelly e Val Kilmer, che torna nei panni di Tom Iceman.