Top Gun in 4K UHD, la recensione: un'eccezionale limited edition per rivedere Maverick da giovane

La recensione di Top Gun in 4K UHD: mentre il sequel è nelle sale, è uscita per Koch Media una limited edizion esclusiva Amazon con un reparto tecnico sontuoso, una marea di extra e due gadget: un miniposter e un adesivo.

Tom Cruise con Kelly McGillis in Top Gun

Tom Cruise è tornato a sfrecciare sui jet e Top Gun: Maverick sta ancora spopolando nelle sale dopo il buon successo di critica. Ma tutto cominciò nel lontano 1986 con il primo film, uno dei più grandi successi del cinema d'azione, che ora Koch Media ha voluto celebrare con una nuova edizione limitata esclusiva Amazon con la versione 4K UHD arricchita da gadget. Come vedremo nella recensione di Top Gun in 4K UHD, si tratta di un'edizione sontuosa: fantastica sul piano tecnico, eccezionale nella quantità di extra e completata da due sfiziosi gadget: un miniposter del film e uno sticker.

Top Gun: Tom Cruise in una immagine pubblicitaria del film

Il video 4K: dettaglio sorprendente fino alla più piccola goccia di sudore

La versione 4K UHD di Top Gun sforna un video davvero eccellente, capace soprattutto di rimanere fedele a un originale non facile, in particolar modo per una grana che appare quasi sempre naturale e organica, al netto di un paio di momenti più critici, soprattutto in alcune delle caotiche e frenetiche riprese aeree o quelle sul ponte di volo in momenti problematici come tramonto e alba. Ma la cosa che colpisce di più è il salto di qualità rispetto al blu-ray e il fatto di raggiungere una sensazione puramente cinematografica come mai prima d'ora era capitato in homevideo. A parte qualche sequenza problematica (in ogni caso poche, a parte quelle citate solo qualche interno) e fisiologicamente più morbida, il quadro meraviglia per nitidezza e profondità del dettaglio. Stupiscono soprattutto alcuni primi piani dove ogni gocciolina di sudore o ogni ruga è perfettamente percepibile. Ma non sono da meno le ambientazioni o ad esempio il terreno sabbioso durante la partita di pallavolo brilla, che vanta una materialità davvero sorprendente.

Top Gun, quando il film di Tom Cruise rivoluzionò la moda e i sogni degli anni '80

Un croma esuberante con colori caldi e brillanti

Tom Cruise con Kelly McGillis in una scena di Top Gun

Altro punto a favore una tavolozza cromatica a dir poco esuberante che sfrutta benissimo il Dolby Vision: i colori sono caldi e brillanti, c'è un'esaltazione della fotografia con un'intensità visiva molto efficace, sia in condizioni di luce tenue e soffusa, sia in quelle più abbaglianti tra sole e cieli azzurri. Perfettamente fedeli a naturali gli incarnati, i colori dei jet e gli abiti dei protagonisti, con particolare menzioni per le uniformi bianche della marina che non sono mai state così bianche.

L'audio: quando i jet sfrecciano nel salotto di casa

Tom Cruise in una scena di Top Gun

Con tutte le acrobazie aeree che ci sono in Top Gun, è ovvio che l'audio abbia un ruolo fondamentale. Sotto questo aspetto la traccia italiana fa un passo avanti rispetto a vecchie edizioni blu-ray in stereo, e presenta un Dolby Digital 5.1 decisamente spettacolare. Il rombo degli aerei ha un certo impatto, gli effetti panning nei voli sono precisi, la spazialità è ottima, la colonna sonora ha una discreta corposità mentre il sub offre dei buoni spunti. Senza trascurare i dialoghi chiari e puliti. Per apprezzare però tutte le potenzialità devastanti del film, va provato il Dolby Atmos inglese, grazie al quale si entra in un altro mondo. Qui le sequenze dei combattimenti aerei sono straordinarie con il rombo dei jet potentissimo e con una precisione negli spostamenti chirurgica, tanto che sul divano di casa sembra davvero di essere circondati dai vari aerei. Gli spari sono precisi, le esplosioni molto profonde, ma anche l'ambienza più tranquilla, dai segnali radar alle comunicazioni radio, è decisamente più ricca e piena di dettagli e sfumature. Anche la colonna sonora aumenta di nitidezza e impatto, offrendo una maggiore immersione.

Top Gun: Maverick: perché Tom Cruise è l'ultimo eroe americano

Extra davvero straordinari: ecco quelli nuovi sul disco 4K UHD

Tom Cruise e Anthony Edwards in Top Gun

Fenomenale il reparto extra, con contenuti divisi fra il disco 4K UHD, dove troviamo i più recenti, e il blu-ray, dove trovano posto quelli vecchi. Nel disco 4K, oltre al commento audio di Tony Scott, Jerry Bruckheimer, Jack Epps Jr. e di esperti della Marina militare, troviamo innanzitutto L'eredità di Top Gun (6'), nel quale Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, Joseph Kosinski e il cast discutono dell'impatto e dell'eredità del film. A seguire A ore 6: trent'anni di Top Gun, un contributo diviso in cinque parti: per la precisione Uno sguardo al passato (7' e mezzo) con Tom Cruise e Jerry Bruckheimer che parlano della produzione, del lavoro di Tony Scott e del coinvolgimento di Cruise nella produzione; I migliori d'America (5' e mezzo) sul coinvolgimento dell'esercito americano nella produzione e nel casting; Nella zona di pericolo (7' e mezzo) sull'indimenticabile colonna sonora, l'addestramento degli attori e le spettacolari riprese aeree; Questioni di balistica (4') con alcuni aneddoti della realizzazione del film a bordo di una portaerei; Obiettivi ravvicinati e il futuro (6') sul successo del film, la sua influenza sulla musica e lo stile dell'epoca e la riluttanza di Cruise a fare un sequel.

E sul blu-ray tante altre ore di contenuti speciali

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

Poi sul blu-ray, oltre agli extra appena citati, troviamo un altro notevole pacchetto extra con ore e ore di contributi, già noto e presente sulle vecchie edizioni. La parte del leone la fa ovviamente Zona pericolo: la nascita di Top Gun, un corposo dietro le quinte dalla durata totale di due ore e mezza e diviso in sei parti: vi si toccano tutti gli aspetti del film, la nascita, le difficoltà della produzione, i protagonisti, le riprese in volo, gli effetti visivi e la colonna sonora. Ma non è tutto: c'è anche Il meglio del meglio: dentro il vero Top Gun, una featurette di circa 30 minuti sui veri Top Gun, ovvero sulla reale preparazione dei piloti della Marina americana. E poi ancora storyboard multiangolo e una galleria d'epoca contenente interviste, altri dietro le quinte, videoclip (Danger Zone, Take My Breath Away, Heaven In Your Eyes e Top Gun Anthem). spot tv, materiale promozionale, senza dimenticare il commento audio di Tony Scott, Jerry Bruckheimer, Jack Epps Jr. e degli esperti della Marina militare.