Top Gun: Maverick, in un video dietro le quinte Tom Cruise organizza le scene d'azione in aria

Top Gun: Maverick sta continuando la sua scalata nella classifica dei film con i migliori incassi di sempre e ora un nuovo video dietro le quinte mostra Tom Cruise mentre decide insieme al cast e alla troupe come gestire le scene d'azione.

Nel video condiviso online, infatti, si vede anche il produttore Jerry Bruckheimer mentre loda il lavoro compiuto dalla star e il suo impegno nel decidere ogni scena dei voli.

Il film Top Gun: Maverick è stato realizzato con il grande impegno di Tom Cruise che, come rivela Jerry Bruckheimer, ogni giorno guidava un briefing della durata di tre ore in cui coordinava e coreografava le complesse scene di volo prima che gli attori salissero a bordo dei velivoli per le riprese.

Glen Powell, uno dei protagonisti del film, ha inoltre sottolineato: "Non c'è nessuna altra star del cinema in tutto il pianeta che avrebbe potuto rendere possibile quelle sequenze aeree".

Top Gun: Maverick supera anche Avengers: Infinity War nella classifica dei migliori incassi USA

L'attore, inoltre, aveva aveva organizzato un programma di addestramento a cui gli attori hanno dovuto partecipare per potersi abituare alla situazione esistente a bordo dei jet durante le sequenze d'azione, in modo da poter girarle nel modo più realistico possibile.