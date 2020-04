Top Gun: Maverick e A Quiet Place 2: ecco le nuove date di uscita

Top Gun: Maverick e A Quiet Place 2 hanno ora una nuova data di uscita: rispettivamente 23 dicembre e 4 settembre. L'annuncio è stato compiuto dalla Paramount dopo il posticipo reso necessario dalle chiusure delle sale cinematografiche in tutto il mondo.

Gli studios sembrano intenzionati a rimandare tutti i debutti previsti in estate, in particolare dei titoli più attesi che sembravano destinati ad avere incassi molto alti ai box office internazionali.

Paramount ha inoltre annunciato che Spongebob - Amici in fuga verrà distribuito il 31 luglio, non più il 22 maggio, mentre The Tomorrow War è stato, per ora, rimosso dal listino.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel sequel, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno invece i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.