Top Gun 3, Miles Teller ha chiesto a Tom Cruise sei mesi per prepararsi per il sequel "Un mese per addominale"

Dopo che la sua scena a torso nudo in Top Gun: Maverick è diventata virale, l'attore ha presentato le sue richieste per fare ritorno nel sequel.

Per essere all'altezza della sua performance in Top Gun: Maverick, Miles Teller deve prepararsi adeguatamente. Ecco perché ha esposto le sue richieste per fare ritorno in Top Gun 3, richieste che hanno a che fare con... i suoi addominali.

Ospite del Late Show con Stephen Colbert, l'attore ha parlato dell'ipotetico ritorno in un terzo sequel e della preparazione fisica che il ruolo richiede.

"Potresti rimanere scioccato, ma non do il via libera. Non ho niente a che fare col film" ha risposto scherzosamente alla domanda se il terzo sequel si farà o no.

"Ho appena detto a Tom Cruise, 'Dammi abbastanza tempo per rimettermi in forma. Mi serve un mese per addominale. Ho bisogno di un preavviso di sei mesi", ha proseguito.

Colbert ha chiesto ancora una volta a Teller la conferma che un terzo film di Top Gun fosse in lavorazione. "Quindi sta succedendo?" ha chiesto, al che Teller ha risposto, "Non lo so. C'è molto entusiasmo da parte dei fan. C'è molto entusiasmo dal lato creativo".

Un primo piano di Miles Teller

Il successo di Top Gun: Maverick

Miles Teller e i suoi co-protagonisti di Top Gun: Maverick Glen Powell e Greg Tarzan Davis sono finiti al centro dell'attenzione dei media per una scena sexy in cui si allenano sulla spiaggia a torso nudo. La scena è stata talmente apprezzata dalle fan che la Paramount+ ha pubblicato un montaggio in loop di tre ore.

"Alcune persone potrebbero preferire fissare un fuoco scoppiettante durante i festeggiamenti natalizi, ma se sei il tipo che sente il bisogno di velocità, un loop di tre ore della scena di beach football sotto il sole potrebbe essere la gioia natalizia che state cercando", si legge in una descrizione esilarante del video.