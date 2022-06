Top Gun: Maverick: la reazione di Miles Teller al suo video a torso nudo divenuto virale

Nessuno al mondo ha mai dimenticato la celebre sequenza della partita di pallavolo di Top Gun e mentre Top Gun: Maverick viene lodato, molti fan stanno condividendo un video in cui Miles Teller balla a torso nudo: il breve filmato è letteralmente diventato virale online ed è perfino stato trasformato in un meme.

Parlando con Extra del suo film nuovo di zecca, anch'esso diretto da Joseph Kosinski, intitolato Spiderhead, Teller ha rivelato che il passo di danza presente nel film è qualcosa che lui e alcuni suoi amici hanno praticato per divertimento di tanto in tanto: di certo non aveva idea che sarebbe diventato virale visto che non sapeva neanche che sarebbe stato inserito nell'acclamata pellicola, in cui recita al fianco di Tom Cruise.

Durante la recente intervista, la star hollywoodiana ha spiegato: "È un ballo che io e i miei amici siamo soliti fare quando tutti gli altri ballano molto seriamente. Era qualcosa che facevamo per rompere un po' il ghiaccio. Non sapevo nemmeno che la telecamera fosse su di me in quel momento, figuriamoci se sapevo che quella sequenza sarebbe finita nel film."

Mentre Miles Teller è costretto a fronteggiare la miriade di meme e GIF che stanno spuntando sul web, al 15 giugno 2022 Top Gun: Maverick ha incassato 783 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il secondo film con il maggior incasso del 2022.