Too Old To Die Young: svelato il cameo di Hideo Kojima nella serie di Refn

La serie Too Old To Die Young contiene un cameo di Hideo Kojima, l'icona del mondo dei videogiochi, ecco il momento in cui appare nella serie di Nicolas Winding Refn.

Too Old to Die Young contiene un cameo di Hideo Kojima, il famoso autore di videogiochi, scrittore e sceneggiatore giapponese. Nella serie di Nicolas Winding Refn che ha debuttato su Amazon Prime Video bisogna attendere il quarto episodio per vedere l'icona dei videogame.

La puntata dello show intitolata The Tower segue il protagonista interpretato da Miles Teller, coinvolto anche nel mondo della yakuza, e Too Old To Die Young mostra quindi Hideo Kojima seduto in un angolo di una stanza. La star non pronuncia battute ma ha il compito di occuparsi della riscossione del debito contratto da un uomo nei confronti del gruppo criminale. Hideo viene quindi mostrato mentre afferra una katana e gli taglia un dito.

Ecco le foto del momento:

Too Old To Die Young: il cameo di Hideo Kojima

Nicolas Winding Refn ha collaborato con Kojima in occasione della realizzazione dell'atteso Death Stranding, videogame in cui appariranno molte star del cinema come Mads Mikkelsen, Norman Reedus e Guillermo del Toro.

Too Old To Die Young racconta la storia di Martin (Miles Teller), poliziotto in carriera, e Jesus (Augusto Aguilera), boss della droga. Entrambi operano nella parte più pericolosa della San Fernando Valley e le loro strade sono destinate a incrociarsi. Quando Jesus diventa un personaggio di spicco all'interno dell'impero del crimine gestito dalla sua famiglia, Martin è impegnato nella caccia a qualunque criminale di Los Angeles. Fino a quando una tragedia li coinvolgerà entrambi.

Nel cast ci saranno Miles Teller, Jena Malone, Nell Tiger Free, Billy Baldwin, John Hawkes, Celestiono Cornielle, Babs Olusanmokun, Alexander Gomez e Callie Hernandez.