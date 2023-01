Too Old to Die Young, Nicolas Winding Refn accusa Amazon di aver boicottato la serie: "Ci ha seppellito"

Secondo Nicolas Winding Refn, Amazon avrebbe volutamente boicottato il marketing della serie Too Old to Die Young perché temeva che l'avrebbe messo in cattiva luce.

"Hanno eliminato tutto il mio budget per il marketing perché avevano paura che lo show gettasse una cattiva luce su Amazon. Me l'hanno detto direttamente", ha detto Refn a Vulture. "Ne sono rimasti così scioccati. Ho chiesto, 'Cosa c'è di così scioccante?' Hanno detto, 'Ci farà fare una brutta figura'. E io ho risposto: 'Ma non credo che nessuno vi guarderà in quel modo'".

Refn ha continuato: "Alcune parti di Hollywood sono così egocentriche che pensano di essere al centro dell'universo. La paura è molto pericolosa. Amazon ha distribuito la serie, ma l'ha seppellita. Però non puoi seppellire un diamante".

Qui la recensione di Too Old to Die Young. La serie limitata è stata ampliata dall'omonimo lungometraggio di 138 minuti di Refn, presentato in anteprima al Festival di Cannes fuori concorso. Miles Teller interpreta il ruolo di un detective che conduce una doppia vita come sicario a Los Angeles e soffre di una crisi esistenziale nella serie noir.