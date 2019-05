Death Stranding: il nuovo trailer del videogioco con Norman Reedus

Death Straning è l'atteso videogioco in arrivo su PlayStation 4 e il nuovo trailer regala delle spettacolari sequenze d'azione con protagonista Norman Reedus e altre star.

Death Stranding, il videogioco che arriverà su PlayStation 4 l'8 novembre, ha un nuovo trailer.

L'atteso progetto è firmato da Hideo Kojima ed è il primo che l'esperto artista ha realizzato dai tempi di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, dopo aver lasciato la Konami per trasformare Kojima Productions in uno studio indipendente.

Nel video promozionale di Death Straning si assiste a una nascita, a una spettacolare sequenza che svela la difficile situazione esistente in America a livello ambientale e sociale. Il personaggio "interpretato" da Norman Reedus viene mostrato alle prese con scenari apocalittici, vette innevate e ostacoli da superare.

Spazio poi a delle presenze inquietanti e incredibili sequenze di lotta.

Ecco il trailer:

Leggi anche: I trailer dei videogiochi come opere d'arte: 15 video indimenticabili

Nel progetto sono stati coinvolti anche il regista Guillermo del Toro, l'attore Mads Mikkelsen, Nicolas Winding Refn, Margaret Qualley, Léa Seydoux, Tommy Earl Jenkins, Troy Baker, e Lindsay Wagner.

Death Stranding avrà come protagonista Sam Bridges, un uomo che deve affrontare un mondo profondamente trasformato, portando con sé ciò che rimane del nostro futuro, con la missione di riunire un mondo fatto a pezzi.