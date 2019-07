Amazon cancella Too Old to Die Young e altre 4 serie

Cinque serie tv cancellate da Amazon: tra queste Too Old to Die Young, Forever e The Romanoffs.

Amazon ha cancellato cinque serie TV, tra cui anche Too Old to Die Young di Nicolas Winding Refin.

Durante il tour della Television Critics Association, Amazon Studios ha rivelato le serie confermate anche per i prossimi anni e quelle invece destinate a rimanere fuori dalla programmazione. Tra queste ci sono Lore, Forever, The Romanoffs, Patriot e Too Old To Die Young, che era stato presentato a Cannes in anteprima. Mentre però alcuni titoli avevano raggiunto la seconda stagione, su tutti Patriot e Lore, altri si sono fermati alla prima. E' il caso del fantasy polizesco Forever, della serie antologica The Romanoffs e Too Old to Die YOung. Mentre questi titoli saranno impegnati nella ricerca di una nuova piattaforma, Amazon Studios ha annunciato di puntare su altri lavori, come le nuove stagioni di Carnival Row e The Expanse.

Serie TV rinnovate e cancellate: tutte le notizie sui serial USA, UK e stranieri

L'esclusione che sorprende maggiormente è sicuramente quella di The Romanoffs. La serie racconta le storie di alcune persone convinte di essere discendenti da una famiglia reale russa. Composta da 8 episodi, la serie è stata distribuita da Amazon Video dal 12 ottobre al 23 novembre 2018. In Italia, per vedere gli episodi in italiano, si è dovuto attendere fino all'11 gennaio 2019. Il lavoro di Matthew Weiner alla fine non è riuscito a convincere pubblico e critica. Anche se alcuni fan chiedevano a gran voce un nuovo capitolo, probabilmente non verranno soddisfatti, come rivelato dallo stesso regista, il quale ha voluto mettere le cose in chiaro dichiarando che "continuare non avrebbe avuto senso". La delusione più grande per la serie, è stata sicuramente la mancata nomination agli Emmy.