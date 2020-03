Tonya, Le Mans '66 e Downton Abbey nel marzo 2020 di Tim Vision

Il listino di TimVision di marzo 2020 mette in campo molti film amati dal grande pubblico, tra cui Tonya con Margot Robbie, Cetto C'è Senzadubbiamente con Antonio Albanese, tanti titoli per ragazzi e a noleggio pellicole attese come Le Mans '66 e Downton Abbey!

Spin-off del fortunato Gnomeo e Giulietta, Sherlock Gnomes è un film d'animazione per tutta la famiglia. Sherlock e il suo aiutante Watson uniscono le forze con Gnomeo e Giulietta per risolvere un mistero: qualcuno sta rubando tutti gli gnomi della città. Tratto da un romanzo young adult di successo, arriva anche Ogni giorno, che racconta una vicenda a metà tra il fantastico e il sentimentale. La giovane Rhiannon scopre di essere innamorata di A, un'entità incorporea che cambia forma e corpo ogni giorno. Riuscirà a coronare il suo sogno d'amore?

Disponibile su TIMVISION PLUS da lunedì 23 marzo Cetto c'è, senzadubbiamente, terzo capitolo della saga comica interpretata da Antonio Albanese. Il film sarà disponibile a pochi mesi dall'uscita in sala. Cetto La Qualunque ha lasciato la politica e si è ritirato in Germania. Quando sua zia lo richiama in Calabria e gli rivela di essere l'erede di un principe calabrese, per Cetto comincia una nuova vita da sovrano assoluto. Tonya, invece, racconta la storia vera della pattinatrice Tonya Harding che, arrivata all'apice della sua carriera, nel 1994 fu al centro di uno scandalo per un'aggressione a una sua rivale. Il film ha ottenuto il premio Oscar per la migliore attrice non protagonista.

Home - A casa è un film d'animazione che racconta la strana amicizia tra Oh, un alieno arrivato sulla Terra insieme al resto della sua specie, e Tip, una ragazzina terrestre. Dopo l'iniziale diffidenza, i due troveranno il modo per collaborare. Disponibili su TIMVISION dal 1° marzo i primi due episodi della saga di Cattivissimo me. Il malvagio ladro Gru incontra tre piccole orfanelle, che cambieranno il suo modo di vedere il mondo. Entrati nella cultura popolare i Minions, gli aiutati di Gru.

Tra i nuovi film a noleggio troviamo Le Mans '66 - La grande sfida, vincitore di 2 premi Oscar, che racconta la storia vera della rivalità tra Ford e Ferrari negli anni '60. Nel cast Christian Bale e Matt Damon. L'ufficiale e la spia è l'ultimo film di Roman Polanski. Racconta la storia vera del caso Dreyfus, capitano ingiustamente accusato di tradimento, Downton Abbey è il primo lungometraggio ispirato alla serie che ha conquistato milioni di telespettatori, Terminator: Destino Oscuro è il nuovo capitolo della saga di fantascienza con Arnold Schwarzenegger e Motherless Brooklyn - I segreti di una città è il secondo film da regista di Edward Norton.