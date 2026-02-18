Ponies, recensione: una serie irriverente, spassosa e toccante

Ricordate The Americans? Ecco. Emilia Clarke e Haley Lu Richardson sono due improbabili mogli-spie in uno show in salsa dramedy. In streaming su TimVision.

Ci sono le cosiddette persone di interesse. Non solo i sospettati e testimoni durante un'indagine ma anche coloro che potevano diventare utili alla causa durante la Guerra Fredda, tanto dalla fazione sovietica quanto da quella statunitense. Ci sono però anche le persone di nessun interesse, anonime ed inutili ai fini del conflitto. O forse no.

Una scena della serie

È proprio su di loro che si concentra Ponies la nuova serie disponibile in streaming su TimVision. Protagoniste Emilia Clarke e Haley Lu Richardson nei panni di due vedove la cui vita viene ribaltata quanto diventano spie.

Due mogli affrante oppure due spie invisibili: chi sono le Ponies?

Siamo a Mosca nel 1977, nel pieno della Guerra Fredda. Bea Grant (Emilia Clarke, Game of Thrones) e Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson, The White Lotus) sono due segretarie dell'ambasciata americana, sposate entrambe con agenti della CIA, che muoiono all'improvviso in circostanze sospette in Unione Sovietica. Proprio perché persone apparentemente irrilevanti per i servizi segreti, le due donne hanno un'idea folle per far ripartire la propria vita dopo il lutto.

Bea e Twila si divertono in un locale

Forti dell'intelligenza e della conoscenza del russo di Bea, figlia di immigrati sovietici, e dell'audacia e dell'istinto provinciale di Twila, vogliono essere reclutate come agenti non ufficiali. Idea che viene accettata con qualche riserbo dal responsabile delle operazioni CIA su suolo sovietico, stuzzicato dal fatto che, essendo donne, non darebbero mai nell'occhio ai "nemici" anzi verrebbero considerate di poco conto. Persone di nessun interesse, per l'appunto.

Una serie in chiave tragicomica

Bea e Twila hanno un secondo fine, dopo essersi gettate a capofitto in quest'assurda doppia vita che le aspetta: scoprire la verità sulla morte dei loro mariti, sperando non ci sia di mezzo proprio l'agenzia per cui lavorano. Vengono così catapultate in un mondo che conoscevano "di riflesso" tramite i loro consorti ma che non avevano compreso fino in fondo. Tante (troppe?) regole e accortezze da seguire, doppi giochi, intrighi e cospirazioni da sventare, pericolosi contatti del KGB, identità alternative da impersonare, tutto attraverso una sorta di "corso accelerato per principianti".

Ponies. Emilia Clarke e Haley Lu Richardson in una scena della serie

Le due donne però dimostreranno molta più inventiva e fiuto di quanto chiunque si aspettasse. Ovviamente non senza difficoltà, intoppi ed ostacoli. La serie rilegge il contesto storico di quel gioiello seriale che è stato The Americans, ma in chiave dramedy, con situazioni a volte paradossali e spassose, senza dimenticare il dramma di fondo del racconto. Le due improbabili spie stanno pur sempre rischiando la vita per il loro Paese.

I temi e i costumi della serie TimVision

Ponies. Emilia Clarke in una scena della serie

Emilia Clarke e Haley Lu Richardson risplendono in questi ruoli sopra le righe e soprattutto funzionano benissimo insieme. Sono due i temi che le due attrici provano a portare avanti attraverso i loro personaggi: quello dell'elaborazione del lutto in una chiave decisamente nuova e curiosa, e il ruolo delle donne nella società dell'epoca, a volte fin troppo inosservate perché considerate "il sesso debole".

Il cast di contorno in una foto

Buono il cast di contorno e soprattutto i costumi e la ricostruzione storica, a tratti volutamente "posticcia" per rimarcare lo stile da spy dramedy di Ponies. Anche la soundtrack - che spazia dai Fleetwood Mac a Blondie, da Elvis Costello ad Elton John e David Bowie - è ritmata, con un tocco malinconico. Tutte scelte stilistiche, come il tono comico dei creatori Susanna Fogel (The Flight Attendant) e David Iserson (Mr.Robot). Un tono che non tutti potrebbero apprezzare ma che rende questa serie un unicum nel suo genere.