Tomb Raider: il film con Alicia Vikander è un prequel, remake o reboot?

Nel 2018 un nuovo film di Tomb Raider è arrivato nei cinema emozionando e forse confondendo un un po' il pubblico circa la sua natura: cos'era esattamente il nuovo film su Lara Croft? Un remake, un reboot, un prequel, o tutte e tre le cose?

Mentre i fan più accaniti dei videogiochi conoscono la storia di Lara Croft (eletta il personaggio dei videogame più popolare di tutti i tempi) e i suoi numerosi reboot, gli spettatori occasionali potrebbero avere delle idee sbagliate sulla versione di Alicia Vikander della famosa esploratrice.

Per molti non giocatori, il primo approccio a Lara Croft e alle sue avventure è avvenuto con la pellicola del 2001, Lara Croft: Tomb Raider, interpretato da Angelina Jolie. Il film ha avuto un ruolo rivoluzionario per la sua attrice protagonista, consolidando il suo status di star del cinema di successo, ed è diventato l'adattamento da gioco a film con il maggior incasso fino a quel momento (131 milioni di dollari).

Il significato culturale dell'interpretazione di Angelina Jolie di Lara Croft non può essere sopravvalutato, anche se il sequel dal titolo goffo, Tomb Raider: La culla della vita, è stato una delusione critica e finanziaria (da qui il divario di quindici anni prima del nuovo film). Ma il rapporto della nuova versione del 2018 con esso è più complicato. In parole povere, è un adattamento di un prequel-reboot, anche se per spiegarlo dobbiamo andare più in profondità.

Troppe Lara Croft

Il franchise di Tomb Raider è stato riavviato due volte, il che significa che ci sono tre linee temporali e quindi tre versioni distinte di Lara Croft. La serie originale iniziò con il primo gioco nel 1996 e continuò per cinque sequel, culminando con Tomb Raider: The Angel of Darkness del 2003, che fu un fallimento critico e commerciale, portando al primo reboot. Fu durante questo periodo che uscirono i film di Jolie.

Nel 2006, Tomb Raider: Legend ha introdotto una nuova iterazione del personaggio classico, con uno stile artistico più stilizzato rispetto ai giochi originali, oltre a un cambiamento nella personalità di Lara che è diventata un po' meno distaccata e un personaggio più gradevole, molto diverso dalla tosta e fredda protagonista della serie classica. Legend ha anche preso spunto dai film di Angelina Jolie, come il design di Croft Manor, il rapporto affabile di Lara con i suoi amici fidati e la maggiore importanza di suo padre. Sfortunatamente, nonostante il successo iniziale di Legend e del suo prequel, Tomb Raider: Anniversary (un remake del gioco del 1996, ma ambientato nella nuova continuità), il sequel del 2008, Tomb Raider: Underworld, non è riuscito a soddisfare le aspettative di vendita e la serie è stata riavviata ancora una volta.

Il più recente reboot del videogioco nel 2013 Tomb Raider ha generato un sequel nel 2015, Rise of the Tomb Raider e un ulteriore seguito intitolato Shadow of the Tomb Raider. È questa ultima serie che funge da ispirazione per il film con Alicia Vikander.

Prequel, remake o reboot?

Quando il gioco del 2013 fu annunciato per la prima volta, alcuni fan erano confusi sul fatto che sarebbe stato un prequel di una delle serie precedenti o un reboot completo, sentimenti che hanno trovato eco quando è stato rivelato l'adattamento cinematografico. Sia per il gioco che per il film, Tomb Raider è un reboot. Raccontano la storia delle origini di Lara Croft, ma non è un prequel di nessuna delle precedenti storie di TR.

Quindi, Tomb Raider 2018 è un adattamento di Tomb Raider 2013 e contemporaneamente un reboot dei film di Angelina Jolie. Proprio come il gioco è stato un nuovo inizio senza legami narrativi con i titoli precedenti, così anche il film abbandona completamente tutto ciò che riguarda le pellicole con la Jolie. In effetti, coloro che speravano che Tomb Raider potesse in qualche modo essere un prequel segreto della serie di film della Jolie sono stati disillusi, dal momento che il rapporto di Lara con suo padre è completamente diverso da come veniva rappresentato nel film del 2001, rendendo ufficialmente le due linee temporali incompatibili tra loro.

Alla fine, Tomb Raider è un altro reboot di Hollywood, ma sembra avere un pedigree interessante, essendo un adattamento di un gioco che era esso stesso un reboot di una serie che aveva già generato una serie di film di Hollywood. Per quanto possa essere confusionario, il punto chiave è che Tomb Raider 2018 rappresenta un nuovo inizio per la serie di film e una rinascita cinematografica per Lara Croft, una delle figure più iconiche della cultura pop moderna. Dopo la cancellazione del sequel del film con Alicia Vikander, Phoebe Waller-Bridge sta sviluppando una serie tv su Lara Croft per Amazon.