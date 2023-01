Tomb Raider: Phoebe Waller-Bridge sta sviluppando una serie tv per Amazon

Il mondo di Tomb Raider sembra destinato ad arrivare sul piccolo schermo grazie a una serie tv sviluppata da Phoebe Waller-Bridge per Amazon.

L'adattamento per il videogioco fa parte dei progetti che rientrano all'interno dell'accordo stretto dall'artista con lo studio.

Phoebe Waller-Bridge non sembra farà parte del cast e sarà coinvolta come sceneggiatrice della serie che racconterà le avventure di Lara Croft, la protagonista di Tomb Raider. L'attrice sarà inoltre parte del team di produttori insieme a Ryan Andolina e Amanda Greenblatt.

Tomb Raider, Alicia vs. Angelina: due modi diversi di suonare il "tema di Lara"

Tomb Raider: Alicia Vikander in un momento del film

I videogiochi di Tomb Raider hanno debuttato nel 1994 rendendo popolare a livello internazionale l'archeologa britannica Lara Croft, che viaggia in giro per il mondo per andare alla ricerca di tesori preziosi mentre lotta con rivali e nemici.

I giochi hanno venduto oltre 95 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita a vari film. Nel 2001 e 2003 è stata Angelina Jolie a interpretare Lara, mentre nel 2018 è stata Alicia Vikander a mettersi alla prova con la parte.