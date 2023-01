Tomb Raider, ora si parla anche di un film: arriva un universo cinematografico targato Amazon?

Lara Croft sta per tornare. Tomb Raider potrebbe diventare il prossimo universo cinematografico da tenere sott'occhio, cortesia di Amazon che starebbe già pianificando un film dedicato, oltre alla serie tv precedentemente annunciata.

Il sito CBM, che riprende altre fonti come THR e ActioNewz, ci segnala i possibili piani di un team-up davvero interessante, quello tra Amazon e la dj2 Entertainment di Dimitri M. Johnson.

Sappiamo già, infatti, che l'azienda ha pagato un'ingente cifra (si parla di circa 250 milioni di dollari) per i diritti legati a Tomb Raider, e che Prime Video ospiterà una serie tv sulla celebre saga videoludica, ma pare che il progetto sia molto più ambizioso di quanto ci si aspettasse.

Nei programmi, per ora, dovrebbero esserci la già citata serie tv, un film e almeno un videogioco (quello annunciato lo scorso dicembre dovrebbe essere il primo di molti), e tutti questi titoli andrebbero a costituire un vero e proprio universo condiviso di Tomb Raider.

"Il piano è quello di creare un franchise in stile MCU, e tutto finora farebbe pensare che è una IP che Amazon sta prendendo davvero sul serio" si legge nel pezzo di CBM.

Probabilmente, continua il sito, una sola attrice verrà scelta per interpretare Lara Croft nei vari progetti e, ipotizza, la serie di Waller-Bridge potrebbe anche trattarsi di uno spin-off dedicato a un altro personaggio del franchise, considerando anche il fatto che l'attrice, sceneggiatrice e produttrice non sembra essere coinvolta nella realizzazione del film o del videogioco.

Al momento, comunque, non abbiamo elementi sufficienti per speculare oltre al riguardo, ma una fonte, segnala ancora il sito, avrebbe rivelato che "questi accordi sono tra i più grandi e impegnativi per Amazon dopo Il Signore degli Anelli".

Vedremo come si svilupperà la vicenda, e vi terremo aggiornati.