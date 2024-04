Tomb Raider, Lara Croft eletta il personaggio dei videogame più popolare di tutti i tempi

Protagonista da decenni del franchise Tomb Raider, Lara Croft si è guadagnata il primo posto nella lista di personaggi dei videogiochi maggiormente iconici di tutti i tempi. L'esordio in Tomb Raider del 1996 ha dato il via ad una lunga serie di avventure che hanno reso l'archeologa e avventuriera uno dei profili videoludici maggiormente famosi nel mondo.

Tomb Raider: l'attrice Alicia Vikander in una foto del film

Lara Croft ha vinto il sondaggio dei BAFTA Game Awards, in cui 4.000 giocatori hanno scelto il personaggio dei videogiochi maggiormente impattante nella storia del settore. Croft ha battuto nomi del calibro di Super Mario, Sonic, Link e Pikachu.

Oltre ogni aspettativa

Shelley Blond, storica doppiatrice di Lara Croft nel primo videogioco commercializzato nel 1996, ha spiegato che il videogioco ha superato ogni aspettativa nel consolidare il personaggio nella cultura pop:"Quando ho creato la voce per Lara Croft mi è venuta spontaneamente osservando le bozze dei disegni che avevo davanti e avevo preso nota del fatto che fosse un personaggio femminile simile ad Indiana Jones. Lara è molto speciale per me perché significa così tanto per i giocatori. Amo sentire storie da tutto il mondo di persone che hanno giocato e hanno preso ispirazione da Lara per sentirsi più forti o sfuggire ai bulli".

Al cinema, Lara Croft è stata interpretata da Angelina Jolie nei film Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita (2003, e da Alicia Vikander nel reboot Tomb Raider (2018).

Nella classifica del sondaggio spiccano altri personaggi popolari come Pac-Man, Crash Bandicoot, Solid Snake e Nathan Drake.