Tom Holland e Robert Downey Jr. di nuovo insieme per uno spot, ma senza Avengers

Le due star del Marvel Cinematic Universe si sono riunite per la prima volta dai tempi di Avengers: Endgame e prima del loro ritorno nel prossimo crossover

Tom Holland e Robert Downey Jr. sono stati i protagonisti di una reunion sullo schermo per la prima volta da Avengers: Endgame. È accaduto in occasione di uno spot girato per annunciare la collaborazione tra i brand BERO e Happy Coffee.

Le compagnie in questione sono di proprietà proprio due attori e amici che adesso hanno unito le forze ancora una volta. La BERO è l'azienda di Holland che produce birra analcolica, mentre la Happy Coffee è una società specializzata in caffè che ha tra i suoi principali finanziatori la star Premio Oscar per Oppenheimer.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars hanno recentemente subito notevoli ritardi: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars è previsto per il 17 dicembre 2027.

Il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU e la dinamica con Peter Parker

Sebbene Downey Jr. farà ritorno nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo Avengers: Doomsday nei panni del Dottor Destino, Holland invece non compare nel cast ufficiale, anche se tutti si aspettano avrà un ruolo piuttosto centrale nella storia. Quello che è certo è che farà parte del cast di Avengers: Secret Wars.

Tony Stark e Peter Parker hanno sviluppato un forte legame durante la Saga dell'Infinito, con l'Avenger che ha assunto il ruolo di mentore/figura paterna per il giovane eroe. Non sappiamo esattamente quale sarà la dinamica tra il suo Destino e Parker, ma si vocifera che il cattivo sfrutterà la sua somiglianza con Stark a proprio vantaggio, forse nel tentativo di guadagnarsi la fiducia di Peter e del resto dei Vendicatori.

Attualmente, Holland è impegnato nelle riprese di Spider-Man: Brand New Day, film che uscirà a cavallo tra i prossimi due film degli Avengers, il 31 luglio 2026. Nelle scorse settimane era stato anche vittima di un brutto incidente che lo aveva costretto a un rapido ricovero in ospedale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi e Holland è potuto tornare rapidamente al lavoro sul set.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Cosa sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.