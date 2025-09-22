Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day

La lavorazione di Spider-Man: Brand New Day si è interrotta bruscamente dopo l'incidente occorso sul set a Tom Holland, ricoverato in ospedale a Glasgow in seguito a una caduta.

Venerdì le riprese sono state interrotte quando, durante un'acrobazia, Holland è caduto battendo la testa. Dopo la corsa in ospedale è stata accertata una lieve commozione cerebrale e una fonte vicina alla produzione ha affermato che il divo si prenderà una pausa "per precauzione", ma dovrebbe tornare a girare tra qualche giorno, come rivela Deadline.

Secondo il Sun, l'infortunio di Tom Holland è avvenuto durante un'acrobazia finita male. Il sito ha anche riferito che, dopo essersi ripreso, l'attore ha partecipato a un evento di beneficenza con la co-protagonista e fidanzata Zendaya. Fonti riferiscono a Deadline che nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. Nelle prossime ore è prevista una riunione per modificare i piani delle riprese.

L'uomo Ragno di Tom Holland

Tom Holland e il ritorno dell'Uomo Ragno alla vecchia maniera

Prima dell'inizio delle riprese in Scozia il mese scorso, Tom Holland aveva dichiarato di essere -"al settimo cielo e così emozionato" di poter girare on location dopo aver realizzato _Spider-Man: No Way Home (2021) interamente in studio durante la pandemia di COVID-19.

"Ora, torneremo a guardare al cinema vecchio stile e gireremo in location reali, ed è per questo che inizieremo a Glasgow e useremo le strade di Glasgow per costruire questa imponente scenografia che stiamo concependo", ha spiegato. "Quindi sarà come girare di nuovo il primo Spider-Man. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che l'ho fatto, sarà come una boccata d'aria fresca, e credo che i fan saranno al settimo cielo per quello che stiamo ideando".

L'uscita nei cinema di Spider-Man: Brand New Day è fissata per il luglio 2026. Diretto dal regista di Shang-chi e la leggenda dei Dieci anelli Destin Daniel Cretton, il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno è prodotto da Amy Pascal e da Kevin Feige, capo dei Marvel Studios. Zendaya riprenderà il ruolo di MJ, mentre Sadie Sink e Liza Colón-Zayas entrano a far parte del cast in ruoli non ancora rivelati. Confermato il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk.