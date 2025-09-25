Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland torna sul set dopo l'incidente e affronta una minaccia dal passato

L'attore è tornato sul set dopo essersi ferito leggermente durante le riprese del nuovo film di Spider-Man. Inoltre, ricompare una vecchia conoscenza del franchise

Dopo il recente infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a fermarsi, Tom Holland è tornato sul set di Spider-Man: Brand New Day, dove è anche incappato in una vecchia conoscenza del franchise Marvel.

L'attore è stato avvistato durante le nuove riprese, apparentemente in forma e pronto a riprendere i panni dell'Arrampicamuri, segno che la produzione può proseguire senza ulteriori intoppi. Le immagini trapelate mostrano una sequenza spettacolare, con Peter Parker impegnato a fermare un carro armato fuori controllo, lanciando ragnatele per bloccarne le armi e impedire che provochi ulteriori danni in città.

Il materiale dal set rivela anche un ritorno significativo all'interno del MCU: quello del Department of Damage Control, che torna a incrociare la strada dell'Uomo Ragno dopo essere comparso in un ruolo fondamentale in Spider-Man: Homecoming.

Cosa rivelano le foto dal set di Spider-Man: Brand New Day?

La presenza del DODC conferma che Peter non dovrà vedersela solo con minacce esterne e situazioni di caos urbano, ma anche con vecchi avversari istituzionali pronti a complicargli la vita.

Sappiamo che il DODC ha un problema con i vigilanti street-level, visto che aveva preso di mira anche Kamala Khan in Ms. Marvel. Non sorprende quindi che Spider-Man debba ancora fare i conti con loro e, in un nuovo video dal set, lo vediamo cercare di rallentare l'avanzata del carro armato mentre intrappola con le ragnatele le loro armi.

Alcuni insider online hanno lasciato intendere che all'interno del carro ci sia nientemeno che Frank Castle, aka The Punisher, ma sembra molto più probabile che a bordo si nasconda in realtà un altro villain, intenzionato a organizzare un'evasione dal carcere.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Un nuovo inizio per il Peter Parker di Tom Holland

Il finale di Spider-Man: No Way Home vedeva Peter Parker compiere la scelta più dolorosa della sua vita. Per fermare il collasso del multiverso causato dall'incantesimo di Doctor Strange, decide di sacrificare la propria identità: chiede a Strange di far dimenticare a tutti chi sia realmente Spider-Man. Questo significa perdere l'amore di MJ, l'amicizia di Ned e ogni legame costruito fino a quel momento. Rimasto completamente solo, Peter si confeziona da sé un nuovo costume e si prepara a continuare la sua missione come eroe anonimo, senza più l'appoggio né delle persone care né degli altri Avengers.

Spider-Man: Brand New Day dovrebbe ripartire proprio da queste premesse. Con un Peter isolato e sconosciuto al mondo, la sua storia torna a concentrarsi sul lato "street-level" del personaggio: lotta contro criminali, istituzioni sospettose come il Department of Damage Control e nuove minacce che riemergono dal suo passato. In questo scenario, la figura di Spider-Man si ridefinisce: non più il ragazzo protetto dai grandi eroi del MCU, ma un giovane costretto a cavarsela da solo, cercando di conciliare responsabilità e sacrificio in un contesto urbano che lo percepisce tanto come minaccia quanto come salvatore.