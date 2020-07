Tom Holland invita sul set di Spider-Man 3 il bambino eroe Bridger Walker

Spier-Man: Homecoming: Tom Holland nel nuovo trailer del film

Tom Holland ha invitato Bridger Walker, il bambino che ha difeso la sorella minore da un cane, sul set del prossimo film, Spider-Man 3. Il giovane eroe, acclamato sui social, ha fatto parlare di sé pochi giorni fa quando la zia ha raccontato su Instagram che Bridger ha fatto sì che la sorellina non fosse morsa da un cane, ritrovandosi con il volto parzialmente sfregiato.

Bridger è un grande fan degli Avengers, e la zia aveva taggato i principali interpreti degli eroi Marvel nel suo post. Non sono mancate le risposte di Chris Evans, che ha promesso al bambino uno scudo di Captain America, e Robert Downey Jr., che ha dichiarato di voler fare ancora meglio di Chris Evans. E poi c'è Holland, che ha mandato un video messaggio al ragazzino, il cui supereroe preferito è un certo Tessiragnatele: "Presto gireremo Spider-Man 3, e se ti andasse di visitare il set, vedere il costume da vicino e chiacchierare con noi, sei sempre il benvenuto."

Tom Holland è attualmente impegnato con la lavorazione di Uncharted, dopodiché dovrebbe passare immediatamente al set del sequel di Spider-Man: Far From Home, attualmente ancora previsto per novembre 2021, anche se c'è chi sostiene che il film, come gli altri titoli del Marvel Cinematic Universe non ancora attivamente in produzione, potrebbe subire ulteriori ritardi.

Al momento l'unico lungometraggio del franchise Marvel a essere già pronto è Black Widow, che dovrebbe uscire a novembre, mentre Eternals deve completare la post-produzione, e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrebbe ricominciare con le riprese alla fine di luglio. Gli altri film, da Doctor Strange in the Multiverse of Madness in poi, sono in pre-produzione e non si sa ancora quando sarà possibile iniziare a girarli. Holland è anche protagonista di Chaos Walking, che dopo numerosi ritardi dovrebbe finalmente uscire il prossimo anno.