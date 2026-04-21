Belve 2026: ospiti, anticipazioni e video della terza puntata, stasera su Rai 2

La terza puntata dell'edizione 2026 di Belve, in onda stasera su Rai 2 alle 21:20, metterà finalmente fine alla disputa tra lo show di Francesca Fagnani ed Elettra Lamborghini.

Gli ospiti della terza puntata

Dopo essersi seduta già qualche anno fa sullo scomodo sgabello, senza aver poi consentito la messa in onda dell'intervista, la cantante e conduttrice bolognese sarà infatti tra gli ospiti di puntata.

Insieme a Elettra Lamborghini anche Brigitte Nielsen e il rapper Shiva.

Brigitte Nielsen: "Sylvester Stallone era molto cattivo"

Sylvester Stallone con Brigitte Nielsen in Rocky IV

I segreti che custodisce sono moltissimi, e infatti nello studio di Belve dice subito di essere "come una bomba atomica", ma quello che può rivelare sul suo ex più famoso, Sylvester Stallone, è poco, per via di tutti gli accordi di riservatezza firmati al momento del divorzio.

Eppure Brigitte Nielsen qualcosa alla fine l'ha raccontata a Francesca Fagnani su quello sfortunato matrimonio, durato appena due anni e finito nel 1987. "Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio" ha ammesso l'ex modella danese, senza entrare nei dettagli. "Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene_".

Un'esperienza che non ha segnato solo la sua vita personale ma anche quella professionale. Dopo aver lavorato insieme in Rocky IV e Cobra, per la Nielsen lasciare Stallone ha significato anche essere inserita in una blacklist di Hollywood.

"Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse".

Elettra Lamborghini è 'maritosessuale'

Red Carpet - Vip al tappeto: Elettra Lamborghini in un'immagine del game show di Prime Video

Questa volta ha firmato la liberatoria, come ha annunciato lei stessa sui social, e dunque stasera il pubblico potrà finalmente vedere Elettra Lamborghini al cospetto di Francesca Fagnani.

Un'intervista in cui si parlerà parecchio della sua vita intima. E non solo perchè la cantante ha dichiarato di non provare attrazione per uomini che non siano suo marito, il DJ e produttore olandese Afrojack. "Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata" ha ammesso la Lamborghini. "Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi... ma manco se mi pagassero. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose".

A far discutere saranno anche le dichiarazioni che riguardano la sua... vagina: "Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti. La mia patonga ha qualche problema".

Shiva ha proprio indovinato il suo peggior difetto

"Sono un gran cog..one". Se la scorsa settimana la medaglia d'oro dell'onestà sui difetti era andata a Giulia Michelini, questa settimana va consegnata di diritto a Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, uno dei trapper più famosi della scena italiana.

Dalla sparatoria all'arresto, passando per la vita privata complicata (a soli 26 anni Shiva è già padre di tre bambini, avuti da due compagne diverse), quella con il trapper si preannuncia un'intervista per niente scontata.

In cui naturalmente Francesca Fagnani indagherà a fondo anche sulle conseguenze di quello sgradevole difetto, a cominciare dai 10.000 euro persi per scommettere sulla nazionale italiana di calcio.