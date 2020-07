Captain America: Chris Evans manda lo scudo ad un bambino che ha difeso la sorella

Captain America: Civil War: Chris Evans nel trailer 2 del film

L'interprete di Captain America nei film Marvel, Chris Evans ha mandato un toccante messaggio a un bambino che ha compiuto un'operazione eroica. Come spiegato su Instagram dalla zia del piccolo, il giovanissimo Bridger Walker ha difeso la sorella minore dall'attacco di un cane, facendo sì che l'animale non la mordesse.

Commentando l'accaduto sui social, la donna ha taggato gli attori che interpretano gli Avengers nei film del Marvel Cinematic Universe, dicendo che il nipote sarebbe un'ottima nuova recluta. Qualche giorno dopo, Evans ha risposto con un video, che la zia di Bridger ha condiviso su Instagram. Ecco ciò che dice: "Ciao, sono Captain America. Ho letto la tua storia, e visto ciò che hai fatto. Te l'avranno già detto in tanti, ma lascia che te lo dica anch'io: amico, sei un eroe. Quello che hai fatto era coraggioso e altruista, e tua sorella è fortunata ad averti come fratello maggiore. I tuoi genitori devono essere molti fieri di te. Mi farò dare il tuo indirizzo e ti manderò un autentico scudo di Captain America, perché te lo meriti, amico. Continua a fare così, abbiamo bisogno di persone come te. Tieni duro, la guarigione può durare un po', ma da quello che ho visto nulla ti potrà rallentare." Come Chris Evans, anche Mark Ruffalo ha scritto scrive al un bambino rimasto sfigurato per salvare la sorellina e lo stesso stanno facendo tante altre star.

In difesa di Jacob: Chris Evans e Betty Gabriel in una scena del primo episodio

Come si può intuire da quelle parole, Chris Evans rimane fedele ai principi morali di Captain America, pur essendosi ufficialmente congedato dal ruolo del supereroe dopo l'uscita di Avengers: Endgame lo scorso anno. In tempi recenti è apparso in un ruolo secondario in Cena con delitto - Knives Out, e come protagonista nella miniserie Apple In difesa di Jacob, di cui è anche produttore esecutivo. È possibile che sentiremo la sua voce in un episodio della serie animata Marvel's What If...?, in lavorazione per Disney+, ma al momento il suo nome non appare nell'elenco ufficiale del cast confermato per il progetto, che esplora versioni alternative degli eventi dei film del Marvel Cinematic Universe.