Inter-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa Italia

Questa sera, martedì 21 aprile, appuntamento imperdibile su Canale 5 con il grande calcio in diretta dallo Stadio San Siro di Milano per una sfida decisiva: Inter-Como. In palio c'è il primo pass per la finalissima di Coppa Italia, in un match che promette scintille dopo l'equilibrio totale della gara d'andata.

Il Punto sulla Partita di stasera

Il risultato dell'andata è stato 0-0 al Sinigaglia. Un pareggio a reti bianche che di fatto azzera i vantaggi: la squadra di Cristian Chivu arriva dal convincente 3-0 in campionato contro il Cagliari e punta al raddoppio stagionale.

I lariani di Cesc Fàbregas sono la vera rivelazione del torneo. Dopo aver eliminato avversari di rango, sognano un'impresa storica alla "Scala del Calcio". Nell'ultima partita di campionato sono stati sconfitti a Sassuolo dai padroni di casa per 2-1.

Pio Esposito

Dove vedere Inter-Como in tv e streaming

Il prepartita prenderà il via già dalle 20.40, sempre su Canale 5, e sarà disponibile anche in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviato a bordocampo Angiolo Radice per tutti gli aggiornamenti in tempo reale direttamente dal terreno di gioco.

A seguire, spazio allo studio post-partita condotto da Monica Bertini, con la presenza di Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari per analisi, commenti e moviola della gara.

Chi va in finale questa sera (regolamento)

Nella Coppa Italia, le semifinali si giocano con la formula andata e ritorno. Ecco il regolamento per capire chi passa il turno:

NicoPaz

Somma dei gol (risultato aggregato)

Si sommano i gol delle due partite (andata + ritorno). Chi segna più gol complessivi passa in finale.

Se c'è parità dopo 180 minuti

Non vale più la regola dei gol in trasferta (è stata abolita).

Quindi:

se il punteggio complessivo è in parità si va ai tempi supplementari

se la parità resta anche dopo i supplementari si va ai calci di rigore

Esempio pratico

Andata: Inter 0-0 Como

Ritorno: Inter 1-1 Como

Risultato totale: 1-1 → si va ai supplementari (e poi eventuali rigori)

Probabili formazioni di Inter-Como

In casa nerazzurra, complice l'assenza di Lautaro Martínez, spazio al tandem offensivo formato da Marcus Thuram ed Esposito, chiamati a guidare l'attacco e a sbloccare una partita che si preannuncia complessa.

Il Como di Cesc Fàbregas, ancora in corsa per un posto in Champions, si presenta senza timori. La squadra lariana punterà sulla qualità di Nico Paz tra le linee e sulla vena realizzativa di Taxiarchis Fountas Douvikas per provare a colpire e cercare l'impresa a San Siro.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas