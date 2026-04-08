Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Le riprese aggiuntive aggiungeranno umorismo"

L'interprete dell'eroico Peter Parker ha condiviso un aggiornamento e qualche anticipazione sul film della Sony tratto dai fumetti Marvel.

Tom Holland ha ripreso il ruolo di Peter Parker nel film Spider-Man: Brand New Day e, in una nuova intervista, ha condiviso qualche anticipazione sull'atteso ritorno dell'eroe Marvel.

L'attore ha infatti svelato il motivo per cui si è deciso di realizzare delle riprese aggiuntive, lodando tuttavia il lavoro compiuto sul set dal cast e dalla troupe.

Il motivo delle riprese aggiuntive della nuova avventura di Peter

Parlando di Spider-Man: Brand New Day, il protagonista Tom Holland ha dichiarato: "Posso dire con certezza che non abbiamo bisogno delle cose che stiamo facendo. Il film funziona e intrattiene così com'è. Stiamo semplicemente aggiungendo la ciliegina sulla torta in certe aree".

L'interprete di Peter ha quindi aggiunto: "Stiamo trovando certi modi per aggiungere un po' più di umorismo. Stiamo stratificando una trama sul villain in un modo nuovo e aggiungendo delle cose realmente divertenti".

L'attesa per il ritorno di Spider-Man

Il trailer del nuovo film, diretto da Destin Daniel Cretton, ha già stabilito record online (superando in poche ore l'ambito traguardo di 1 miliardo di visualizzazioni) e ha dato il via alle ipotesi dei fan sul futuro di Peter. La storia riprende quattro anni dopo il momento in cui il giovane ha deciso di far cancellare i ricordi che lo riguardano, anche dalla mente degli amici e della ragazza che ama.

Spider-Man: Brand New Day, una scena tratta dal trailer

Peter dovrà unire le forze con Hulk e Punisher, interpretati da Mark Ruffalo e Jon Bernthal, per sconfiggere una nuova minaccia.

Nel cast ci sono inoltre Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Tramell Tillman e Michael Mondo.

La sceneggiatura del film, in arrivo nei cinema di tutto il mondo durante l'estate, è stata scritta dagli sceneggiatori Chris McKenna & Erik Sommers.

Nel team della produzione ci sono Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad, Rachel O'Connor, Louis D'Esposito e David Cain.