Tom Cruise più cattivo che mai: sarà lui il villain nel reboot di Miami Vice di Joseph Kosinski?

Siamo nel regno dell'incertezza, ma se l'indiscrezione diffusa nelle ultime ore troverà conferma la notizia è davvero da urlo. Secondo quanto riferito da uno scooper, Tom Cruise potrebbe unirsi al cast del reboot di Miami Vice in un ruolo da supervillain. Il reboot, per altro, sarà diretto dal suo amico e collaboratore Joseph Kosinski, il che rende l'indiscrezione ancor più gustosa.

Tom Cruise in una scena di Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Koskinski

Quale ruolo interpreterà Tom Cruise (se confermato) in Miami Vice

Dopo l'annuncio del reboot di Miami Vice, è stato ufficializzato l'ingaggio dei protagonisti del film che saranno Michael B. Jordan e Austin Butler.

Secondo lo scooper DanielRPK, come riportato da World of Reel Tom Cruise sarebbe la prima scelta per interpretare il villain del film poliziesco prodotto da Michael Mann, già regista dell'originale che, nel 2004, ha diretto Cruise nel thriller Collateral dove il divo ha interpretato uno dei pochi ruoli da antagonista della sua carriera.

Mancano ancora conferme ufficiali, ma la fervida collaborazione tra Tom Cruise e Joseph Kosinski ha già fruttato Oblivion e soprattutto l'hit Top Gun: Maverick. Le riprese del reboot di Miami Vice dovrebbero iniziare quest'estate a Miami, e l'agenda di Cruise sembra essere completamente libera fino a settembre, quando dovrà iniziare la promozione di Digger di Alejandro G. Iñárritu.

Cruise si trova attualmente nella fase post-Mission: Impossible della sua carriera, il che significa che ha la possibilità di scegliere ruoli inediti e imprevedibili mettendosi alla prova come attore ora che l'ennesimo ritorno nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt sembra sempre più improbabile per raggiunti limiti di età. E in questa direzione sembra andare Digger, la misteriosa satira di Inarritu che vedrà un Tom Cruise irriconoscibile per via del trucco prostetico e dell'accento del Sud, come ha anticipato la proiezione test.

Che cosa sappiamo sul reboot di Miami Vice?

Tom Cruise in una sequenza di Collateral

Come confermato di recente, Michael B. Jordan e Austin Butler saranno i protagonisti del reboot nei ruoli, rispettivamente, dei detective Ricardo "Rico" Tubbs e James "Sonny" Crockett, i personaggi interpretati nella serie Miami Vice da Don Johnson e Philip Michael Thomas.

Alla regia del reboot di Miami Vice ci sarà Joseph Kosinski, reduce dal successo di F1 e Top Gun: Maverick. La nuova versione della storia dovrebbe riportare gli spettatori nella città di Miami degli anni '80 e la trama dovrebbe essere ispirata al pilot dello show prodotto da Michael Mann che ha influenzato la cultura popolare e scritto un'importante pagina della storia della televisione, come riferito da Variety. Dan Gilroy ha firmato la bozza più recente dello script basato su una precedente versione di Eric Warren Singer.

La Universal ha già fissato la data di uscita di Miami Vice al 6 agosto 2027, e si prevede che a breve verranno annunciati altri membri del cast. Probabilmente a breve sapremo se Cruise ha accettato l'offerta per un ruolo da villain deluxe.