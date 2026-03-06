"Protesi e accento del Sud": Tom Cruise ruba la scena nella proiezione test di Digger

Naso e pancia finti, accento del Sud, è in arrivo una nuova travolgente performance del mattatore Tom Cruise, scatenato cercatore d'oro nel film di Inarritu.

La prima immagine ufficiale di Digger ci nega la vista di Tom Cruise, che appare solo in silhouette, ma una descrizione più dettagliata arriva dalle proiezioni test del film di Alejandro Gonzales Inarritu, che promettono una commedia scatenata e ipercinetica.

Il plot di Digger è ancora per lo più misterioso, ma è stata confermata la data di uscita della pellicola prodotta da Warner Bros., che arriverà nelle sale a ottobre 2026. Si parla di un budget che si aggira sui 125 milioni di dollari, e di un cast "importante" che, oltre a Cruise, vede coinvolti Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde e Emma D'Arcy.

Quale è stato il giudizio del pubblico presente alla proiezione test?

World of Reel ha riportato le reazioni della proiezione di prova che si è tenuta mercoledì sera a Los Angeles. Il film di Inarritu viene descritto come come una "commedia di proporzioni catastrofiche" incentrata su Digger Rockwell, personaggio interpretato da Tom Cruise, personaggio larger that life.

La suggestiva locandina di Digger

Le prime reazioni raccolte dopo la proiezione sarebbero piuttosto positive. reazioni sembrano virare verso il positivo. Una fonte ha definito il film "fantastico", rivelando che si apre con Cruise nei panni di un magnate del petrolio texano la cui piattaforma petrolifera provoca una fuoriuscita catastrofica, innescando un potenziale disastro globale. Improvvisamente convinto che il destino lo abbia chiamato a salvare il mondo, Digger si imbarca in una missione caotica, spesso esilarante e incredibilmente esagerata per salvarlo, incontrando le figure più potenti del pianeta, tra cui il Presidente degli Stati Uniti (John Goodman).

Uno degli spettatori avrebbe ritenuto il film fin troppo esagerato, descrivendolo come "eccessivo e caotico", e con un Tom Cruise al limite del caricaturale, ma apprezzando comunque la sua interpretazione "selvaggia". Gli aspetti tecnici sarebbero sbalorditivi, lodi al direttore della fotografia DP Emmanuel Lubezki, che avrebbe fatto meraviglie. Anche chi non ha amato il film ha ammesso che "è impossibile non esserne affascinati: è un vero disastro, nel senso migliore del termine".

Che aspetto ha Tom Cruise in Digger?

E veniamo al punto forte delle testimonianze: la performance di Tom Cruise. Se la regia di Inarritu viene lodata per le "inquadrature creative e fantasiose", a rubare la scena è la star di Mission: Impossible. Un partecipante alla proiezione ha descritto con entusiasmo la sua trasformazione fisica - trucco da vecchio, naso finto, pancia prominente, capelli radi, accento del sud molto marcato, sfumature di Les Grossman - _ anticipando che "sarà oggetto di grande attenzione".

A quanto pare non è da meno John Goodman, scatenato nei panni del Presidente degli Stati Uniti, ruolo che gli potrebbe fruttare una meritatissima nomination all'Oscar. Secondo le dichiarazioni dei partecipanti alla proiezione, tutto il cast è perfetto, con un plauso a Riz Ahmed e Jesse Plemons. Tuttavia, sono Goodman e soprattutto Cruise a sembrare destinati a dominare la scena nella prossima stagione dei premi.

E un piccolo avvertimento: Digger nasconde un colpo di scena che potrebbe lasciare il pubblico a bocca aperta, quindi attenzione agli spoiler!