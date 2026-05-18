Top Gun, Tom Cruise si è vomitato addosso dopo il primo volo in jet: "Lo ha adorato"

Il co-sceneggiatore di Top Gun ha rivelato come Tom Cruise si è trasformato rapidamente in un convincente pilota di jet (sul grande schermo).

Per i 40 anni di Top Gun un volume dedicato al cult ad alta velocità ha descritto il primo volo di Tom Cruise su un jet e le sue... conseguenze.

Jack Epps Jr., co-sceneggiatore dell'action drama, e il produttore Jerry Bruckheimer hanno rivelato la prima reazione di Tom Cruise dopo essere salito su un jet supersonico che lo ha scombussolato al punto di vomitarsi addosso, provocandogli però emozioni fortissime e spingendolo ad accettare il film.

Tom Cruise in una scena di Top Gun

La prima volta in cui Tom Cruise è salito su un jet

Jack Epps Jr. ha rivelato un aneddoto, ricordando la volta in cui un gruppo di piloti della Marina statunitense portò Tom Cruise a fare un giro su un aereo da caccia poco prima che lui accettasse di girare il film.

"Lo guardavano e non sapevano chi fosse Tom Cruise", ha detto Epps al Guardian riferendosi ai piloti. "Lo portarono in volo, lo scossero ben bene, lui si vomitò addosso e poi, una volta sceso, disse 'Adoro questa cosa'. Da quel momento, era fatta."

Jerry Bruckheimer ha specificato di essere stato lui ad aver messo in contatto Cruise con il gruppo di piloti. "Non riuscivamo a convincerlo a partecipare al film, così ho organizzato un suo volo con i Blue Angels a El Centro, in California. All'epoca stava girando Legend. Aveva i capelli lunghi e una coda di cavallo, e quando lo hanno visto arrivare hanno detto 'Faremo fare un vero giro a questo hippy'".

"E così è stato", ha aggiunto il produttore_. -"Lui è sceso dall'aereo, è andato in una cabina telefonica, perché all'epoca non c'erano i cellulari, mi ha chiamato e ha detto 'Ci sto'"_.

Tom Cruise con Kelly McGillis in Top Gun

Top Gun: un successo supersonico, ci sarà un terzo film?

Dopo l'uscita nel 1996, Top Gun si è rivelato un successo incredibile. La pellicola è diventato un vero e proprio cult generando milioni di appassionati in ogni parte del globo e trasformando Tom Cruise in una star action capace di incredibili acrobazie senza l'aiuto di stuntman.

Oltre venticinque anni dopo, l'uscita del sequel Top Gun: Maverick ha rilanciato il botteghino americano piegato dalla pandemia col ritorno di Tom Cruise nei panni del Capitano Pete 'Maverick' Mitchell. Da allora si parla insistentemente di un terzo sequel che vedrà Tom Cruise ancora una volta al centro del film e che potrebbe emtrare in lavorazione prima del previsto.

Dopo la smentita di Joseph Kosinski, il quale ha detto che non tornerà dietro la macchina da presa, al momento non è stato ancora annunciato ufficialmente il nome del regista di Top Gun 3, ma il film è in fase di sviluppo attivo anche se non ha ancora una data di uscita.