Stasera Pooh 60 su Canale 5: scaletta completa e ospiti dello show evento all’Arena

Grande serata evento su Canale 5 per celebrare i 60 anni dei Pooh dall'Arena di Verona: uno show tra musica, ricordi e grandi successi con scaletta completa e ospiti speciali.

Stasera, sabato 23 maggio, Canale 5 dedica la prima serata a uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: Pooh 60 - La Nostra Storia in Arena, lo show che celebra i 60 anni di carriera della storica band italiana direttamente dall'Arena di Verona. Una serata speciale tra musica, memoria e grandi emozioni, con una scaletta ricca di successi e ospiti d'eccezione.

Sul palco dell'anfiteatro veronese saliranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli per ripercorrere sei decenni di musica, amicizia e canzoni che hanno segnato intere generazioni. Un viaggio nella storia dei Pooh attraverso uno show completamente inedito, pensato per celebrare una carriera straordinaria. Alla conduzione Michelle Hunziker, pronta ad accompagnare il pubblico in una serata fatta di ricordi, grandi successi e momenti emozionanti.

Un viaggio nella storia dei Pooh: 60 anni di musica italiana

Nati nel 1966 da un'idea di Valerio Negrini, i Pooh sono diventati una vera leggenda della musica italiana. In sessant'anni di carriera hanno venduto oltre 100 milioni di dischi, collezionato premi e riconoscimenti e rivoluzionato anche il modo di vivere i concerti live grazie all'uso innovativo della tecnologia e della multimedialità.

I Pooh all'Arena di Verona

Brani come Pensiero, Noi due nel mondo e nell'anima, Dammi solo un minuto e Uomini soli sono entrati nella memoria collettiva del pubblico italiano, trasformando il gruppo in un simbolo senza tempo.

Lo spettacolo all'Arena di Verona: orchestra, ospiti e scaletta (in odrdine alfabetico)

Lo show sarà arricchito da scenografie, immagini e contenuti visivi creati appositamente per raccontare i momenti più importanti della lunga carriera del gruppo. Una produzione pensata per emozionare sia i fan storici sia il pubblico più giovane. Nel corso della serata saliranno infatti sul palco numerosi ospiti pronti a esibirsi con la band, tra loro ci saranno: Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta e Noemi.

Per questa occasione speciale, i Pooh tornano all'Arena di Verona con una veste completamente nuova. Ad accompagnarli ci sarà l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, che regalerà nuovi arrangiamenti ai brani storici della band. Tra i brani che ascolteremo stasera ci sono:

Amici per sempre

Canterò per te

Chi fermerà la musica

Dammi solo un minuto

Dimmi di sì

Eleonora mia madre

Giorni infiniti

Il cielo è blu sopra le nuvole

Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

Io sono vivo

La donna del mio amico

Nascerò con te

Noi due nel mondo e nell'anima

Non siamo in pericolo

Notte a sorpresa

Parsifal

Pensiero

Pierre

Piccola Katy

Pronto, buongiorno è la sveglia

Rotolando respirando

Stai con me

Tanta voglia di lei

Uomini soli

Dove vedere Pooh 60 - La Nostra Storia in Arena in tv e in streaming

Lo show evento andrà in onda stasera, sabato 23 maggio 2026 alle 21:30 su Canale 5. Pooh - La Nostra Storia in Arena sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere lo spettacolo.