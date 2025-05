Ana de Armas, primo commento sul rapporto con Tom Cruise: "Stiamo lavorando a un sacco di progetti"

Negli ultimi mesi sono circolate diverse voci sulla natura del rapporto tra Tom Cruise e Ana de Armas, dopo che i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni.

Diverse le speculazioni dopo che l'attrice è stata vista con Cruise poche ore prima di San Valentino e spostarsi con il suo elicottero, tra chi afferma che tra i due sia nato sentimento e chi invece sostiene che stiano semplicemente collaborando ad un nuovo progetto.

Ana de Armas parla del rapporto con Tom Cruise

Ospite del programma Good Morning America, Ana de Armas ha risposto ad una domanda su Cruise:"Stiamo sicuramente lavorando a molte cose. Non solo una ma a diversi progetti con Doug Liman, Christopher McQuarrie e, naturalmente, Tom. E sono davvero entusiasta".

Primo piano di Ana de Armas in Blonde

Nessuna storia d'amore in corso, a quanto risulta dalla dichiarazioni di Ana de Armas, che ha specificato come il suo legame con Tom Cruise sia legato a questioni di lavoro e di progetti futuri per il cinema.

Il percorso di carriera di Ana de Armas fino alla candidatura all'Oscar

Attualmente, l'attrice è impegnata nella promozione del suo film From the World of John Wick: Ballerina, che uscirà nelle sale il 6 giugno. Dopo essersi fatta conoscere con il film Knock Knock, Ana de Armas ha ricevuto parecchi consensi sul grande schermo.

Ana de Armas in una scena di Ballerina

Nel corso degli ultimi anni ha recitato in film conosciuti come Blade Runner 2049, Cena con delitto - Knives Out, No Time to Die, Acque profonde e The Gray Man.

Grazie alla sua performance nel ruolo di Marilyn Monroe in Blonde di Andrew Dominik, Ana de Armas è stata candidata all'Oscar per la miglior attrice protagonista, diventando la prima attrice cubana ad essere nominata in questa categoria.