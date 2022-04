Titanic: una nuova teoria afferma che Jack era un fantasma alla fine

Sebbene Titanic sia un film che non lascia praticamente nulla in sospeso, ci sono molte teorie riguardanti i personaggi principali e l'ultima tesi dei fan suggerisce che Jack fosse un fantasma nella scena finale della celeberrima pellicola di James Cameron.

Una volta che la nave affonda completamente, Jack e Rose cercano di trovare un modo per rimanere a galla al fine di essere avvistati dai soccorritori: il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio trova una porta e spinge Rose a salirci sopra. Il dibattito senza fine a proposito di questa scena ormai lo conosciamo tutti, ma una nuova teoria dei fan fornisce una spiegazione diversa sul perché Jack non sia salito alla porta: in quella scena, in realtà, era già un fantasma.

Nella sequenza in questione Rose stava effettivamente interagendo con il fantasma di Jack: secondo la teoria, pubblicata e diffusa su Reddit, il giovane disegnatore era morto pochi minuti prima affondando con la nave e in quella scena quello che vediamo non è altro che il fantasma di Jack che torna per salvare Rose dall'annegamento e dalla morte per congelamento.

Questo potrebbe spiegare come Rose lo abbia trovato così rapidamente tra la folla e anche come Jack abbia trovato la porta in una manciata di secondi. L'autore della teoria su Titanic, infine, suggerisce che le ultime parole di Jack a Rose non erano solo un "discorso motivazionale" ma un vero e proprio racconto, in quanto ogni cosa da lui menzionata in futuro si avvererà.