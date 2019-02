Titanic: a maggio il film torna in sala a Milano con musica dal vivo

Marica Lancellotti

Titanic torna in sala ma in una veste assai particolare: il kolossal di James Cameron sarà proiettato il 10 e 11 maggio sul maxi schermo del Teatro degli Arcimboldi a Milano accompagnato dalle dell'Orchestra Italiana del Cinema.

Non soltanto 11 premi Oscar, 6 Grammy, 4 Golden Globe, Titanic detiene anche un altro primato: con i suoi 30 milioni di dischi, è il film ad aver venduto più copie in assoluto della colonna sonora, che sarà fedelmente riprodotta, sulle immagini del capolavoro con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, da un'orchestra formata da 130 elementi (90 professori d'orchestra e 40 coristi) diretti dal maestro Benjamin Pope. Il cine-concerto potrà vantare la presenza di Eric Rigler, interprete di cornamusa irlandese internazionalmente conosciuto e soprattutto già solista della colonna sonora originale nel 1997. Il Titanic Live, come è stato ribattezzato, ha già debuttato alla Royal Albert Hall di Londra alla presenza del regista James Cameron che ha così commentato l'esperienza: "Bellissima! Questa esperienza è al di là di tutto ciò che ho visto a teatro".

Come ha ricordato Marco Patrignani, produttore di Titanic Live in Italia, l'Orchestra Italiana del Cinema ha già portato nel nostro Paese Harry Potter (con musiche di John Williams) e Il gladiatore (con musiche di Hans Zimmer, presto in concerto proprio a Milano), con enorme successo di critica e pubblico, ecco perchè: "non vediamo l'ora di condividere con il grande pubblico questa straordinaria partitura di James Horner che ha accompagnato le emozioni di intere generazioni".

Kolossal drammatico in piena regola, come da scuola hollywoodiana classica, Titanic nel 1997, l'anno del suo arrivo al cinema, è stato il film dei record: 14 candidature ai premi Oscar, come Eva contro Eva e La La Land, maggior numero di statuette vinte - 11, come Ben-Hur e Il signore degli anelli - Il ritorno del re - ma anche uno dei migliori incassi internazionali al Boxoffice: oltre 2 miliardi di dollari. Al di là dei suoi numeri, però, Titanic, a distanza di 22 anni dal suo arrivo al cinema, continua ad occupare un posto speciale nel cuore dei suoi fan per la storia tragica e romantica e per le splendide interpretazioni (non premiate dall'Academy) di due giovanissimi Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.