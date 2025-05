Titanic, Mia Threapleton svela che la madre Kate Winslet le ha impedito di vedere le scene di sesso

Mia Threapleton ha svelato il motivo per cui non ha mai visto per intero il film Titanic, il cult diretto da James Cameron che ha fatto diventare sua madre Kate Winslet una star internazionale.

La ventiquattrenne è attualmente protagonista nelle sale con La Trama Fenicia, del regista Wes Anderson, accanto ad attori del calibro di Benicio del Toro, Bill Murray, Benedict Cumberbatch, Tom Hanks, Bryan Cranston, Michael Cera e Scarlett Johansson.

Perché Mia non ha mai visto tutto il film Titanic

In un'intervista rilasciata a Defined, Mia Threapleton ha raccontato la sua esperienza durante la visione di Titanic.

La giovane attrice ha infatti raccontato il divertente aneddoto legato alla scena in cui i protagonisti interpretati da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio hanno una scena di sesso all'interno di una macchina.

Mia ha rivelato: "Mi ricordo che eravamo arrivati alla scena della macchina e queste mani sono apparse da dietro la mia testa e mi hanno coperto gli occhi".

Threapleton ha ricordato la sua reazione e la sua risposta al gesto della madre: "Ho detto: 'Posso ancora sentire tutto!".

Mia ha ricordato: "Non mi ricordo perché era sullo schermo televisivo. Mia madre non avrebbe mai voluto vedere quel film. Non le piace rivedersi. E capisco totalmente perché".

Un'esperienza condivisa in famiglia

Kate e Mia hanno avuto occasione di recitare più volte insieme, come accaduto in occasione del progetto I Am Ruth targato Channel 4 in cui hanno avuto la parte di una madre single e della sua figlia adolescente. Threapleton ha ricordato che l'esperienza vissuta sul set è stata intensa, aggiungendo poi: "Ma non abbiamo mai parlato realmente di quello che stavamo facendo".