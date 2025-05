L'incidente del sommergibile Titan analizzato nel docu-film che uscirà su Netflix: "The OceanGate Disaster"

Il film documentario Netflix "Titan: The OceanGate Disaster", diretto da Mark Monroe, racconta l'ascesa e il crollo della visione estrema del CEO Stockton Rush, tra testimonianze inedite e materiali esclusivi. In anteprima al Tribeca Festival il 6 giugno, il film ricostruisce con rigore e tensione narrativa l'incidente del sottomarino Titan che nel 2023 attirò l'attenzione del mondo intero.

Titan: il disastro OceanGate spiegato nel docu-film Netflix

Dietro ogni grande disastro spesso si cela un sogno troppo grande per stare in piedi. "Titan: The OceanGate Disaster", nuovo documentario firmato dal regista Mark Monroe e prodotto da Story Syndicate, si addentra nei meandri oscuri della mentalità che ha guidato la tragica spedizione verso il relitto del Titanic. In anteprima il 6 giugno al Tribeca Festival prima di sbarcare su Netflix l'11 giugno, il film racconta senza sconti la figura di Stockton Rush, fondatore della OceanGate, la cui ostinazione visionaria è finita letteralmente schiacciata sotto la pressione abissale dell'oceano.

Attraverso registrazioni audio, filmati d'archivio e dichiarazioni di chi ha provato a fermarlo, il documentario rievoca il destino del Titan, il sommergibile imploso nel giugno 2023 al largo del Canada, portando con sé cinque vite. Tra queste, quella dello stesso Rush, il cui desiderio di rivoluzionare l'esplorazione subacquea si è trasformato in una corsa cieca verso l'inevitabile.

Le testimonianze raccolte nella pellicola dipingono un ritratto disturbante di Rush: "Pensavo che Stockton fosse al limite della psicopatia", dichiara una delle voci, "come si gestisce una persona del genere, che possiede l'azienda?". L'inchiesta audiovisiva condotta da Monroe - già premiato per Jim Henson: Idea Man - è meno interessata alla cronaca del naufragio che al naufragio dell'ideologia di Rush, fatta di arroganza tecnologica e fede quasi religiosa nella propria infallibilità. Una voce off nel trailer incalza: "Non si poteva sapere quando il Titan avrebbe ceduto, ma era una certezza matematica che sarebbe successo." Il documentario sembra voler restituire dignità al monito ignorato, smascherando non solo un progetto tecnico fallimentare, ma anche l'hybris di chi voleva riscrivere le leggi del profondo blu, sottovalutandone la brutalità.