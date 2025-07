Titanic: una star di Scary Movie s'intromette nel dibattito sulla lastra di legno: "Rose non si è impegnata!"

Regina Hall, impegnata in un tour promozionale per la sua collaborazione con Bounty, si è intromessa nell'eterno dibattito che circonda i personaggi di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in Titanic di James Cameron.

Da tempo ormai, i fan e gli addetti ai lavori discutono sulla morte di Jack Dawson (DiCaprio), assiderato nell'acqua gelida dell'Oceano Atlantico mentre Rose (Winslet) era sdraiata su un'enorme lastra di legno galleggiante.

L'opinione di Regina Hall sull'eterno dilemma di Titanic

"È salita su quella tavola e si è messa così comoda da addormentarsi" ha scherzato Hall "Si è svegliata e ha detto: 'Accidenti, Jack!'. Non è stato abbastanza. Dormiva così profondamente che nemmeno la sua voce riusciva a svegliarla. Jack se n'era già andato!".

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

Sin dall'uscita del film, i fan si sono divisi, tra chi pensa che la morte di Jack fosse inevitabile e chi invece ritiene che entrambi avrebbero potuto salire sul portone galleggiante e salvarsi:"Io dicevo: 'Rose, eri ancora in mezzo al caos!'" dice Hall "Penso che, se proprio doveva restare sulla porta, almeno avrebbe dovuto restare sveglia! Poteva anche sdraiarsi sopra Jack e lasciargli il posto sulla porta!".

In realtà, anche se molti credono si tratti di una porta, la tavola era invece un pezzo di legno di balsa. La lastra marrone scuro si basava su una parte del telaio della porta sopra l'ingresso del salone di prima classe del Titanic. Il pezzo usato nel film è stato venduto all'asta nel 2024 per un milione di dollari.

L'ironia di Kate Winslet e la risposta di James Cameron

Tempo fa, Kate Winslet ha ironizzato sulla vicenda, affermando che ormai l'amico Leonardo DiCaprio soffre di disturbo da stress post-traumatico a causa di quante volte gli è stata posta la domanda.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

James Cameron, per rispondere definitivamente alla domanda, commissionò uno studio scientifico per stabilire con esattezza se Jack si fosse salvato se fosse salito sulla lastra di legno.

"Jack forse sarebbe potuto sopravvivere, ma ci sono troppe variabili. Credo che il suo pensiero fosse: 'Non farò nulla che possa mettere a rischio la sua vita'" ha spiegato Cameron.