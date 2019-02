Hans Zimmer in concerto a Milano il 6 novembre!

Hans Zimmer, uno dei compositori di colonne sonore di Hollywood più richiesto e innovativo, vincitore di quattro Grammy Awards, due Golden Globe, un Brit Award e un Oscar, porterà in Italia, con un'imponente orchestra sinfonica, un unico concerto, fissata per il 6 novembre 2019 al Mediolanum Forum di Milano, con il The World of Hans Zimmer Tour.

Il compositore ha creato una lista di soundtrack tra le più amate e conosciute da tutto il pubblico, da Il Re Leone a Il Gladiatore, dai Pirati dei Caraibi a Il Cavaliere Oscuro, passando per molti dei prodotti recenti di Christopher Nolan, tra cui Inception e Interstellar. Hans Zimmer non sarà fisicamente presente alle performance, ma ha curato il tour in tutti i suoi dettagli e a dirigere l'orchestra ci sarà Gavin Greenway, il direttore delle colonne sonore del compositore. Moltissimi i talenti attesi sul palco, tra cui il flautista de I pirati dei Caraibi Pedro Eustache, che aveva già partecipato al tour precedente.

Mentre la musica riempirà il palazzetto, sui grandi schermi sul palco scorreranno le famose immagini dei film che hanno reso immortale questo compositore, tutte quanto selezionate esclusivamente da Zimmer, comprese di piccoli estratti del dietro le quinte del lavoro complesso e un po' misterioso dell'autore. I biglietti sono già in vendita qui, mentre tra i prossimi progetti c'è il tanto discusso e atteso X-Men: Dark Phoenix. Il film arriverà a giugno 2019 e racconterà la storia dei mutanti, che sono diventati eroi nazionali impegnati in missioni sempre più difficili. Un brillamento solare li colpisce però durante una missione di salvataggio e Jean Grey perde così il controllo delle sue abilità, scatenando la Fenice dentro di sé.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!