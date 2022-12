Titanic, Kate Winslet sulla scena detta zattera: "Ci saremmo entrati entrambi? Non lo so, c**zo"

Kate Winslet spiega una volta per tutte se lei e Leonardo DiCaprio sarebbero potuti salire entrambi sulla famigerata zattera in una delle scene finali di Titanic.

È una delle più ricorrenti domande nella storia del cinema: Jack poteva sopravvivere alla fine di Titanic? Kate Winslet ha fornito una risposta a questa domanda, a 25 anni di distanza da quando gli spettatori hanno assistito per la prima volta alla scioccante morte del personaggio di Leonardo DiCaprio nell'epopea di James Cameron.

Josh Horowitz, il conduttore del podcast "Happy, Sad, Confused", ha posto la domanda a DiCaprio mentre l'attore stava presenziando una conferenza stampa per C'era una volta a... Hollywood, ma ha ricevuto solo un "no comment" dalla star. Di recente, invece, Horowitz ha ottenuto un risultato diverso ponendo la stessa domanda alla Winslet, durante il suo tour promozionale di Avatar: La via dell'acqua.

"Non lo so, cazzo. Questa è la risposta, non lo so, cazzo", ha inizialmente affermato la star, per poi fornire all'intervistatore una risposta ben ponderata. L'attrice ha anche spiegato di avere una discreta "comprensione dell'acqua" grazie a tutte le attività acquatiche che ha praticato nel corso degli anni.

"Se metti due adulti su una zattera diventa immediatamente estremamente instabile", ha spiegato Kate Winslet. "Quindi la realtà è che, se devo essere onesta, non credo che saremmo sopravvissuti se fossimo saliti entrambi su quella porta. Penso che si sarebbe capovolta e non sarebbe stata un'idea sostenibile".