Titanic, James Cameron ha condotto uno studio scientifico per dimostrare che Jack non poteva sopravvivere

Si chiude una volte per tutte un dibattito durato 25 anni: James Cameron ha svelato di aver condotto uno studio forense per dimostrare come Jack non poteva in alcun modo sopravvivere in Titanic.

Forse stanco delle numerose illazioni e teorie dei fan nel corso degli anni, il regista di Titanic James Cameron ha voluto chiarire ogni dubbio una volta per tutte. Il personaggio di Jack, interpretato da Leonardo DiCaprio, non avrebbe potuto salvarsi in alcun modo.

"Abbiamo condotto uno studio scientifico per mettere un punto a tutta questa storia e piantarle un paletto nel cuore una volta per tutte", ha dichiarato Cameron al Toronto Sun. "Abbiamo fatto un'analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film e faremo un piccolo speciale su di essa che uscirà a febbraio".

Titanic, Kate Winslet sulla scena della zattera: "Ci saremmo entrati entrambi? Non lo so, c**zo"

"Abbiamo preso due stuntman che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leo, li abbiamo ricoperti di sensori, li abbiamo immersi nell'acqua ghiacciata e abbiamo testato se avrebbero potuto sopravvivere con diversi metodi. La risposta è stata che non c'era modo che entrambi potessero sopravvivere. Solo uno di loro poteva salvarsi".

Titanic tornerà nei cinema a febbraio 2023 con un'edizione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR. La strategia sembra ripercorrere le scelte compiute con Avatar, anche in questo caso con la regia firmata da James Cameron, che dal 23 settembre ha riproposto al pubblico in versione rimasterizzata per anticipare l'uscita di Avatar: La via dell'acqua.