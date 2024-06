Titanic, Kate Winslet ricorda il primo bacio con Leonardo DiCaprio: "Quella scena è stata un caos"

Kate Winslet ha partecipato al format di Vanity Fair che coinvolge le star di Hollywood e capovolge il loro ruolo, portandoli davanti allo schermo per rivedere alcune delle scene più iconiche della loro carriera. L'attrice ha rivisto una delle sequenze più romantiche di Titanic e l'ha descritta come una delle più tormentate che abbia mai girato.

La scena è quella in cui Jack e Rose si scambiano il primo bacio sulla prua del Titanic, considerata dai fan come uno dei momenti simbolo del kolossal diretto da James Cameron, che racconta una delle storie d'amore più famose del cinema all'interno della tragedia del transatlantico.

Un bacio complicato

"Non è stato tutto questo granché" ha confessato Winslet "Continuavamo a fare questo bacio e io avevo in faccia molto trucco chiaro. Dovevano controllare il nostro trucco e finivo per sembrare come se avessi mangiato una barretta di cioccolato al caramello dopo ogni ripresa perché il suo trucco si trasferiva su di me".

Una scena drammatica di Titanic

L'attrice ha ricordato i diversi problemi intercorsi durante i vari ciak, tra gli intoppi con l'illuminazione, con il trucco e anche con le sue ginocchia, che sbattevano continuamente contro il parapetto della nave:"Leo non riusciva a smettere di ridere, e abbiamo dovuto rifare questa scena circa tre-quattro volte perché Cameron voleva una luce molto specifica, e i tramonti continuavano a cambiare posizione rispetto a dove eravamo".

Titanic è stato un enorme successo di pubblico e critica, con 11 premi Oscar vinti nel 1998, tra cui la statuetta al miglior film. Nel cast, oltre a DiCaprio e Winslet, anche Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Bill Paxton e Jonathan Hyde. Kate Winslet è tornata a lavorare con James Cameron nel franchise di Avatar, con l'ultimo film uscito al cinema, Avatar - La via dell'acqua, uscito nelle sale nel 2022.