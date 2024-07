Kate Winslet e Leonardo DiCaprio rendono omaggio al produttore di Titanic Jon Landau

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet hanno reso omaggio al produttore di Titanic Jon Landau, scomparso prematuramente venerdì 5 luglio a soli 63 anni. La star di C'era una volta a... Hollywood ha pubblicato una nota nella giornata di domenica per ricordare Landau.

Poche ore prima era stata Kate Winslet a dedicare un commovente messaggio nei confronti del produttore, con il quale lavorò sia nel kolossal sulla vicenda del naufragio del transatlantico sia nel sequel di Avatar uscito nel 2022, La via dell'acqua.

Il pensiero delle star

"Jon era un'anima incredibilmente gentile" ha dichiarato DiCaprio "saggia ed empatica, che voleva creare un impatto positivo su chiunque o qualunque cosa incontrasse. La sua eredità e leadership vivranno per sempre. Le mie condoglianze vanno a tutta la sua famiglia. Riposa in pace, ci mancherai profondamente".

Secondo Kate Winslet, Jon Landau era l'uomo migliore e il più gentile che avesse mai incontrato. L'attrice ha cercato di descrivere al meglio l'amico:"Era un uomo ricco di compassione ed eccezionale nel supportare e coltivare team di persone creative fenomenali. La sua forza nella vita era sapere l'importanza della famiglia, a casa e al lavoro. Era sempre pieno di sorrisi e gratitudine. Non posso credere di scrivere questo, e non posso credere che se ne si andato".

Jon Landau era conosciuto principalmente per la vittoria dell'Oscar al miglior film in quanto produttore di Titanic ed era un fidato collaboratore di James Cameron, con il quale lavorò anche nella famosa saga di Avatar nei primi due film, l'ultimo uscito nel 2022. Nella sua commovente dichiarazione, Cameron ha dichiarato di aver 'perso un caro amico e il mio più stretto collaboratore degli ultimi trentuno anni. Una parte di me è stata strappata via'.

Anche le star di Avatar Zoe Saldana e Sam Worthington hanno ricordato Landau:"I ricordi che abbiamo condiviso insieme avranno sempre un posto speciale nel mio cuore" ha scritto l'attore.