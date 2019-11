Titanic, Celine Dion: "Jack non avrebbe mai potuto salvarsi!"

Celine Dion risponde al sempreverde dibattito sulla fine di Jack Dawson in Titanic, morto congelato per far sopravvivere la sua bella Rose.

Celine Dion, voce della colonna sonora di Titanic, ha risposto al dibattito sulla morte di Jack, che va avanti da ormai 22 anni, dichiarando che secondo lei non avrebbe mai potuto salvarsi, per via del corpo ormai congelato.

In una recente intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Céline Dion è stata interrogata sulla questione che ancora oggi è molto calda, dopo che il presentatore le ha mostrato l'immagine incriminata che vede Rose sulla porta e Jack immerso nell'acqua congelata: "Prima di tutto, se guardi da vicino l'immagine, Rose non è morta o totalmente congelata, quindi ha più chance. In secondo luogo, Jack non ha bisogno di un invito per salire. Dai amore! Mettiti comodo. Fai un salto."

Could Rose have made room for Jack on that infamous door at the end of Titanic? @CelineDion reveals her opinion! More with @CelineDion on #FallonTonight pic.twitter.com/qyDWve1Jlz — Fallon Tonight (@FallonTonight) November 16, 2019

La cantante pensa che Jack non aveva bisogno di un invito esplicito per salire, poteva provare a farlo e vedere se reggeva, non l'ha fatto quindi per Celine Dion il caso è chiuso. Inoltre, secondo la star, Jack era già senza forze per via del congelamento, quindi anche volendo non sarebbe mai riuscito a trovare l'energia necessaria per arrampicarsi e tentare di sopravvivere.

Questo caloroso dibattito, che c'è stato tra le risate del pubblico, dimostra come Titanic è davvero un cult del cinema - e ne abbiamo parlato anche nel libro in uscita Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, edito da Movieplayer.it. - un film che è rimsto impresso nell'immaginario del pubblico che ancora oggi si strugge per la fine brutale della storia d'amore tra Rose e Jack.

