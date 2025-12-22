Titanic, Kate Winslet: "Intercettazioni, paparazzi e paura di dormire: non ero pronta a quella fama"

La star premio Oscar ha confessato di aver sofferto particolarmente l'ondata di successo che ha travolto i protagonisti del kolossal di James Cameron.

Continua il tour promozionale di Goodbye June per Kate Winslet, al suo debutto dietro la macchina da presa in un film scritto dal figlio Joe Anders. In una recente intervista, l'attrice è tornata a parlare del successo ottenuto negli anni '90 con Titanic.

Nel film di James Cameron, Winslet interpreta la giovane Rose DeWitt Bukater, di famiglia benestante, che si innamora dell'artista di strada e passeggero di terza classe sul transatlantico Jack Dawson, interpretato da Leonardo DiCaprio.

Il conto salato della fama per Kate Winslet

"È stato orribile" ha raccontato Winslet a BBC Radio 4 "C'era gente che intercettava il mio telefono. Erano ovunque. Ed ero completamente sola. Ero terrorizzata all'idea di addormentarmi".

La star ha raccontato dell'invasione della privacy subita e dei nomignoli orribili e offensivi che le affibbiavano i magazine: "Non ero pronta a quel mondo. L'unico modo per farcela? Un buon pasto, una conversazione condivisa, una bella tazza di caffè, un po' di Radiohead e una bella cacca" ha ironizzato "La vita è certamente migliore grazie a queste cose".

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

I problemi sono ritornati in seguito al divorzio dal regista Sam Mendes: "Venivo seguita dai paparazzi a New York con i miei due bambini piccoli, che ovviamente volevano sapere il motivo per cui Sam e io ci eravamo separati".

Il successo a soli 22 anni

Kate Winslet era poco più che ventenne quando recitò in Titanic e il kolossal di James Cameron divenne immediatamente un fenomeno mondiale. Il film debuttò al primo posto del box-office il 19 dicembre 1997 e rimase in vetta per ben 15 settimane.

Dopo aver attirato l'attenzione della critica recitando poco tempo prima in Ragione e sentimento, ottenendo la sua prima candidatura all'Oscar, Kate Winslet ha raggiunto la fama mondiale proprio grazie alla tragica storia d'amore tra Jack e Rose sulla nave affondata nell'Oceano Atlantico nella notte tra il 14 e 15 aprile 1912, in seguito all'impatto con un iceberg.