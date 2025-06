Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival per il lancio di Mercoledì 2

Ritorno in Italia per il regista californiano che incontrerà i giovanissimi giurati di Giffoni e racconterà nuovi retroscena della seconda stagione della serie Netflix, in streaming a partire dal 6 agosto.

Tim Burton protagonista dell'estate di Netflix. A partire dal 6 agosto la seconda stagione di Mercoledì torna sullo streamer e il cineasta la presenterà in anteprima al Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio, in uno speciale incontro con le giovanissime giurie del festival campano.

Tim Burton sarà ospite a Giffoni il 25 luglio in occasione del debutto di Mercoledì 2, che approderà in streaming divisa in due parti, la parte 1 sarà disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre.

Mercoledì e la famiglia Addams nella stagione 2

Cosa aspettarci dai nuovi episodi di Mercoledì?

Un'immagine di Tim Burton

Dalle anticipazioni sulla seconda stagione di Mercoledì diffuse finora, sappiamo che nei nuovi episodi Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attendono nuovi nemici e problemi da risolvere. La giovane dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno scolastico di caos e risolvere un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Tim Burton firma la regia di 4 episodi della seconda stagione di Mercoledì, che avrà toni più horror e conterrà un omaggio al genere slasher. Toni che hanno influenzato il gusto della protagonista Jenna Ortega, la quale ha ammesso ad Harper's Bazaar:

"Sento decisamente di avere un gusto un po' più gotico rispetto a quando ero adolescente. Sono sempre stata interessata all'oscurità, ne sono sempre stata affascinata, ma ero una bambina Disney, e il tutto doveva essere frizzante, gentile ed eccessivamente dolce".

Ma la serie ha anche degli aspetti negativi per l'attrice. Uno per tutti? "Sto recitando in uno show in cui per anni interpreterò una studentessa. Ma sono anche una giovane donna."