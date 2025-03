Mercoledì 2, Jenna Ortega: "Un intero episodio sarà basato sugli slasher"

Ancora non ci sono certezze sulla terza stagione, ma sappiamo che la seconda stagione avrà una svolta decisamente horror, come promette la protagonista.

Che cosa ci attende nella seconda stagione di Mercoledì? Ma un episodio ispirato agli slasher, come anticipa la protagonista Jenna Ortega. Sebbene le riprese dei nuovi episodi sarebbe ormai terminate, Ortega ha detto di non aver ancora finito.

"Siamo ancora in fase di montaggio. Stavo facendo l'ADR due settimane fa", ha spiegato a Collider in un'intervista di recente. "La cosa divertente di questi lavori è che hai finito, concludi, ma non hai ancora finito. Quindi, probabilmente ci lavorerò fino alla fine".

Mercoledì con Mano

La svolta horror

Secondo quanto anticipato quell'atmosfera dark e misteriosa che aleggiava sulla prima stagione di Mercoledì assumerà ora toni nettamente più horror. Jenna Ortega ha rivelato che le citazioni "si sprecheranno".

Una scena di Mercoledì in cui compare Zio fester

"Visivamente, posso dire che ci siamo divertiti come non mai. È folle parlare di un fotogramma come questo, ma c'è un fotogramma di Pugsley che rotea gli occhi all'indietro con questo marchingegno intorno alla testa, è tutto quello che posso dire, e mi ricorda così tanto Full Metal Jacket", ha detto. "È folle. Così bizzarro".

Ha proseguito, "Ho la sensazione che ci siano un sacco di scene e inquadrature, e c'è un intero episodio basato su slasher, e facciamo un sacco di riferimenti horror. Avendo la fiducia dei produttori, abbiamo potuto fare sequenze più grandi ed elaborate, il che è molto bello."

Ci sarà una terza stagione?

Jenna Ortega a braccia incrociate nella prima immagine della seconda stagione

La star ha anche notato che Netflix non ha ancora approvato ufficialmente la terza stagione spiegando: "So che gli sceneggiatori sono... Con uno show del genere vuoi anticipare il gioco. Quindi, penso che per il momento stiano buttando lì delle idee."

Alfred Gough e Miles Millar hanno creato la serie che ha l'impronta creativa di Tim Burton e segue il personaggio titolare (Jenna Ortega) alla Nevermore Academy, dove impara a padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti.

Il cast della seconda stagione di Mercoledì include Catherine Zeta-Jones, che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán è il marito Gomez Addams, Isaac Ordonez interpreta il fratello minore di Mercoledì, Pugsley Addams, e Luyanda Unati Lewis-Nyawo è lo sceriffo Ritchie Santiago).

Le aggiunte al cast della nuova stagione includono Billie Piper nel ruolo di Capri, Steve Buscemi nel ruolo di Barry Dort, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.