Mercoledì 2 realizza la reunion a tema Edward Mani di Forbice tra Tim Burton e un noto attore

La seconda stagione di Mercoledì vedrà Tim Burton riunito con un altro personaggio di sua creazione: Anthony Michael Hall, storico interprete del bullo Jim in Edward mani di forbice. Hall entra nel cast della serie Netflix accanto a nomi già annunciati come Lady Gaga e Steve Buscemi.

Una reunion tra lame e misteri

Quando si parla di Tim Burton, il passato torna sempre a bussare con un certo stile gotico. Dopo più di trent'anni da Edward mani di forbice, il regista cult ricompone sul set un tassello di quell'iconico universo grazie all'ingresso di Anthony Michael Hall nel cast della seconda stagione di Mercoledì. Hall, che nel 1990 interpretava Jim - il fidanzato arrogante di Winona Ryder, nonché il vero villain della fiaba dark - ritrova Burton in un nuovo contesto narrativo, quello della scuola Nevermore, dove si mescolano adolescenti sinistri, misteri paranormali e ombre dal passato.

La locandina di Mercoledì

Il suo personaggio è ancora top secret, ma la sua presenza segna un altro tassello della "compagnia burtoniana": una lista in continua espansione che include Michael Keaton, Johnny Depp e ora anche Jenna Ortega, che nel frattempo ha girato anche Beetlejuice 2.

La stagione 2 di Mercoledì si preannuncia come un vero carosello di volti sorprendenti. Insieme a Hall, sono attesi anche Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Billie Piper e Lady Gaga, in ruoli ancora non ufficializzati ma già capaci di generare entusiasmo e speculazioni. Burton tornerà dietro la macchina da presa per quattro episodi, replicando il formato della prima stagione.