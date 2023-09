Thunderbolts, gli ultimi rumor sul ruolo di Steven Yeun nel film: oltre a Sentry vedremo anche Void?

Tra i titoli più attesi del futuro del MCU vi è sicuramente Thunderbolts, il film corale che vedrà il ritorno di tanti volti conosciuti, ma anche il debutto di nuovi eroi, come quello che si vocifera sarà interpretato da Steven Yeun... Scopriamo insieme gli ultimi rumor.

Sentry e Void

Sappiamo ormai da tempo che Steven Yeun si è unito al MCU e avrà un ruolo in Thunderbolts, il film scritto da Eric Pearson e diretto da Jake Schreier, ma al momento si può solo ipotizzare chi interpreterà l'attore di The Walking Dead.

Secondo il web, infatti, Yeun porterà sullo schermo Sentry a.k.a. Robert "Bob" Reynolds, personaggio del 2000 che ottiene degli incredibili poteri dopo aver assunto una variante del siero del supersoldato (molto più potente) che creò Captain America.

E, stando a quanto riportato da CanWeGetSomeToast, Sentry avrebbe un ruolo piuttosto rilevante in Thunderbolts, dove passerà 2 dei 3 atti del film in compagnia del team protagonista, per poi essere "strappato via" da loro...

Che sia a causa di Void, l'entità malvagia a cui è legata la sua stessa esistenza?

Marvel, da Deadpool 3 ai Thunderbolts: i nuovi rumor sulla Fase 5 (e le ultime su Jonathan Majors)

Costumi comic-accurate

Non solo sarebbero dunque trapelati rumor su alcuni dettagli del film legati alla trama, ma anche sul loro aspetto: Sentry in particolare sfoggerebbe un costume praticamente identico a quello che vediamo nei fumetti.

Chissà, invece come saranno quelli degli altri personaggi che, ricorda CBM, includerebbero anche Julia Louis-Dreyfus ovvero Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh/Yelena Boleva, Sebastian Stan/Bucky Barnes, David Harbour/Red Guardian, Wyatt Russell/U.S. Agent, Hannah John-Kamen/Ghost e Olga Kurylenko/Taskmaster.

Probabilmente, non lo scopriremo prima della diffusione dei primi materiali promozionali, mentre l'uscita di Thunderbolts al cinema è attualmente programmata per dicembre 2024.