Thunderbolts, Steven Yeun: 'Devo ricordare ai miei amici che è un solo film'

Nel cast del film Thunderbolts ci sarà anche Steven Yeun e l'attore, in una nuova intervista, ha rivelato la reazione dei suoi amici al debutto tra le fila del MCU.

L'attore, durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter, ha infatti parlato del suo prossimo progetto.

Le dichiarazioni dell'attore

Minari: un primo piano di Steven Yeun

Steven Yeun, parlando del suo coinvolgimento in Thunderbolts, ha svelato che il film Marvel gli ha dato l'occasione di collaborare nuovamente con il regista Jake Schreier dopo la serie Lo Scontro. L'attore ha raccontato: "Ho letto la parte e ho pensato: 'Questo è davvero un ruolo interessante, sarei disposto a esplorarlo'. Penso non si tratti tanto di spuntare delle cose da una lista di cose che si vuole fare, ma piuttosto tenere in considerazione l'esperienza".

Steven ha ribadito: "Alle volte ho delle conversazioni con degli amici che dicono: 'Sai quello che stai facendo?'. E rispondo: 'Sì, sto girando un film'. Ma loro ribadiscono: 'Sai cosa stai facendo?'. Provo a non pensarci perché penso che quella sia la trappola: considerare quel progetto nel contesto di come la società potrebbe dargli importanza. Nell'immediato sto semplicemente girando un film. Farlo uscire è un'altra cosa ancora per cui dovrò prepararmi".

Il cast

Thunderbolts è il film in cui reciteranno Florence Pugh (Yelena), Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de la Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost), e Steven Yeun e Ayo Edebiri con un ruolo che non è ancora stato svelato.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jake Schreier, mentre la sceneggiatura è firmata da Eric Pearson.